【警方記者會】休班警揮警棍打途人大腿　警指他被推撞﹕依足指引

上周日深水埗有休班警員駕駛電單車時，疑因人車爭路問題，與一名男途人發生爭執，雙方有身體接觸，而休班警從車尾箱取出伸縮警棍，並曾擊向男途人大腿，對方揚言要報警，而休班警亦曾大叫﹕「我咪係差人！」其後有防暴警員到場了解事件，將案件列作糾紛處理。而警方事後證實，投訴警察課接獲相關投訴。

警﹕男途人身上有酒氣 阻礙現場交通

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥在今日（12月6日）的警方記者會上表示，周日（12月1日）有休班警使用警棍，當時是晚上6時45分，當時他駕駛電單車，駛經深水埗桂林街及大南街附近，當時是慢車，突然一名男子在行人路橫過馬路時故意停在路中心及警員的電單車前。現場觀察，該名男子身上有酒氣，可能曾飲酒，以及腳步不穩。休班警要求男子離開，因為他阻礙現場交通，惟男子拒絕，並與休班警發生爭執。

男子推撞休班警及辱罵 休班警以棍打大腿

江指，在片段中曾見到男子推開休班警，推了一、兩下，並以粗言辱罵警員。面對暴力挑釁，警員走至電單車車尾箱取出警方發放予休班警的伸縮警棍作戒備，當時他有表露自己的警察身份，警告男子不要再作推撞或使用暴力，可惜警告無效，該男子繼續企圖衝向休班警員，休班警確認他曾使用伸縮警棍打男子大腿一下，男子後退。該警區軍裝警員其後到場處理，由於雙方同意不作追究，事件列作糾紛處理。

他重申，警方在武力使用指引上，包括使用警棍，不論當值、休班，都需要嚴格遵守相關指引。而此事件中，警員使用警棍前，已表明警員身份，亦曾就面對男子的暴力行為發出警告，而當時警員面對身體推撞，警員為了停止他進一步推撞或使用暴力行為，於是使用警棍。當時情況依足武力使用指引。