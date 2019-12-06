【警方記者會】推出行動呼號　警指無理要求出示委任證屬挑戰權力

反修例風波持續半年，外界一直關注警方在執法時沒有展示委任證或警員編號，令公眾難以監察。警方早前推出「行動呼號」，於戰術背心上放有清楚列明警員所屬部門、小隊及崗位的卡紙，以平衡公眾利益及保障警員私隱，惟近日，不少警員會貼不同圖章，甚至將黃旗、藍旗等警告字眼貼在頭盔上，引起質疑警員做法欠缺紀律，行動呼號的作用亦成疑。

有防暴警員在頭盔上貼有紅旗、藍旗等警告字眼。(余睿菁攝)

汪威遜希望市民明白，警方推出一個系統，需要時間予警員適應。(王譯揚攝) 頭盔貼「警告」徽章 汪威遜﹕建立團隊精神 有防暴警員將「不得越過警察封鎖線」、「停止衝擊，否則使用武力」的徽章貼在頭盔或身上當眼處，行動部高級警司汪威遜今日在警方記者會上回應，指一些徽號是警方建立團隊精神，及一群人一同工作的工作士氣考慮。而行動呼號上警方在兩星期前已陸續推出，汪希望大家明白推出一個系統，需要時間予警員適應及有效應用。 汪威遜又指，行動呼號的兩大目的，是行動效率上可以維持，另一是投訴機制上予以公眾一個識別的方法，行動呼號的應用上要求警員放在當眼處，但防暴警有好多保護裝備及應用裝備需要攜帶，故推行行動呼號時已提醒前線警員要選擇當眼處，盡量不會被遮掩的地方展示，以達到上述兩個目的。汪又指，現時法例上需並沒有要求警員需展示行動呼號，但保證警隊工作或每樣措施都是全心全意做，希望大家對警隊有信心，不要誤會警方「專登唔做」。

大部分警員已陸續派發行動呼號

警方在過往兩周與前線溝通，及開始推行行動呼號，包括是否有足夠位置，展示時會否有機會掉了、會否作任何動作時會被物件遮擋，警方已向前線解釋是投訴機制中警方要做的責任，前線警員樂意及明白。警方就推出期間，提醒前線警員及督導人員，如果見到無意間掉了卡、或被遮掩，會提醒他們轉一個位置，相信需要時間慢慢做好。至於周日會否使用，現時絕大部分警員參與不同的防暴工作，已陸續派發行動呼號，部分警員未領取行動呼號，會有其他識別。

汪威遜﹕行動呼號推行需時

有記者問及根據警察通例，警察執法需要展示委任證及警員編號，問警方推出行動呼號，是否無視規例。汪表示，警員以往沒有行動呼號，所以要展示委任證及警員編號。但為了行動效率，及繼續履行投訴機制下的責任，讓別人可以識別警員，以推出行動呼號。惟他指記者不是警察，不明白在不同裝備，例如在心口某個位置加設某樣物件，會否對警員安全、裝備構成影響，亦需要作考慮，並指裝備上的改革需時，「你話就咁加張卡，放向普通嘅衫，我諗容易好多。但係向不同保護裝置下、防暴裝備下，會加樣嘢落去，要搵位置，同埋要擺得到、做得到，唔係求其搵樣嘢擺出嚟就話可以代替咗，而係要搵一樣堅實、可信嘅系統推行出嚟，等人哋可以搵得到呢個人係邊個，真係需要時間。」

無理要求出示委任證 汪﹕挑戰法定權力

他又指，行動呼號已陸續推行中，不過，由於法例上要求警員出示委任證，如果有人有懷疑，相信警員會一樣履行警例，並出示委任證。「但對於無理要求，例如查身份證時，佢特登要睇委任證，我相信佢當時個刻唔係懷疑警察身份，相信個刻好明顯係挑戰權力。無理要求時係咪仲需要去處理？我相信值得大家深思，呢種對抗、挑戰法定權力、挑戰法治精神，相信呢個社會唔會容許。」