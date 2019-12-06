【11.18．油麻地人疊人】消防證實人疊人　十分鐘救30多名被困者

11月18日，大批示威者在油尖旺區衝擊警方防線，企圖攻入理大校園，其間在油麻地發現懷疑「人疊人」事件。消防處早於11月26日於政府跨部門記者會中證實收到前線消防員報告指，油麻地彌敦道及碧街交界有「人疊人」情況。至今日，消防處再公布更多資料，再次證實消防人員發現「人疊人」，並立即進行拯救行動，用了大約10分鐘將30多名被困者拯救到安全地方，但指沒有接獲消防員被在場警員阻撓救援的報告，事件中合共有17名嚴重、14名普通及2名輕傷的傷者，合共33人送往醫院治理。

理大圍城翌日，即11月18日，大批示威者響應網上號召，於油尖旺一帶聲援理大示威者。當晚11時許，傳出油麻地碧街曾發生「人疊人」事件，警方在19日表示未曾發生「人踩人」事件。惟署理消防處副處長楊恩健在11月26日於政府跨部門記者會中指，消防處通訊中心當晚約11時32分收到前線消防員報告指，油麻地彌敦道及碧街交界有「人疊人」情況，其後派出消防車及救護車處理33名傷者，提供緊急救援，處理後亦將他們送院。

消防員處理自動報火警鐘事故時 發現人疊人情況

消防處今日（6日）再作進一步回應，再次證實當時消防人員在11月18日晚發現有「人疊人」的情況出現。消防處指出，當晚10時53分，消防員接報前往港鐵油麻地站處理一宗二級火警自動報火警鐘事故。大約晚上11時30分，消防人員在該站A1出口外處理火警期間，發現有大批人士從彌敦道走向碧街方向。當時現場有1輛消防車及6名消防員在場。

至晚上11時32分，消防人員發現油麻地港鐵站A1出口與寶寧大廈之間的通道有「人疊人」的情況出現，立刻向消防通訊中心報告及要求增援。消防通訊中心隨即陸續增派另外9輛消防車及41輛救護車到場處理。

11月18日晚上，警方在油麻地以催淚彈等武器驅散示威者，多名黑衣人走避時在碧街發生「人疊人」，警方在現場拘捕多人，事後有義務急救員指警員只顧拘捕，阻礙救援。圖為發生「人疊人」的油麻地站A1出口外小巷，事後遺下大批物品。（余俊亮攝）

消防員花約十分鐘救出30多名被困者

在增援人員未到達前，在場消防員立即進行拯救行動，用了大約10分鐘將30多名被困者拯救到安全地方。事故中，消防處沒有收到消防人員被在場警員阻撓救援的報告。

事發時，現場附近的堵路情況十分嚴重，由於登打士街東行、窩打老道東行及彌敦道北行一帶，有大量磚塊和障礙物阻塞，奉召前往現場的救護車並不能靠近事故現場位置停泊。因此救護人員需在相距事故現場較遠的地點帶同救護抬床及裝備前往現場。

首輛救護車於晚上11時48分到達現場後，救護人員隨即為傷者進行初步治理及分流。而第一輛增援的消防車則於晚上11時52分到達現場。

從相片可見，11月18日碧街曾出現人疊人事件。（陳欣彤攝）

首名傷者抬床步行送往廣華 現場指150示威者被捕

消防處指，考慮到當時現場的堵路情況，救護人員於11月19日凌晨0時02分，將首名傷者以救護抬床徒步送往最就近的廣華醫院治理。處理該宗事故的當值助理消防區長，曾於凌晨1時07分通報消防通訊中心，指現場大約有150名示威者被警方拘捕，暫時未能確實傷者人數。而消防員則在警方協助下進行傷者分流工作。該宗事件最後一名需要送院治理的傷者，於凌晨4時31分被送往聯合醫院治理。

情況較嚴重的傷者獲優先處理，事件中情況比較嚴重的三名傷者，先後於凌晨0時06分至0時47分送抵廣華醫院。醫管局亦應消防處要求，在凌晨1時28分派出緊急醫療隊及醫療控制主任，為現場人士進行檢查及分流。

一段網上流傳片段顯示，18日晚在警方驅散下，不斷有黑衣人由彌敦道湧入碧街，疑因人疊人阻塞未能前行，有警員在後方人堆噴射胡椒噴劑（紅圈示）。記者未能找到此片段來源及拍攝者，因此未能確定此片段的拍攝時間。（網上片段截圖）

33人被送院 其餘人士由警方處理

事件中，消防處將17名嚴重、14名普通及2名輕傷的傷者，合共33人送往醫院治理。其餘所有在場人士最終由警方處理。消防處並沒有接到前線消防人員在現場執行職務時遭胡椒噴劑射中的報告。

消防處處理油麻地人疊人事件時序表﹕