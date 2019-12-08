【奪命車禍】石硤尾綠Van失控撼私家車　六旬小巴司機送院不治

昨晚（7日）10時許，石硤尾一輛綠Van專線小巴駛至石硤尾邨美如樓對開時，疑失控撞向一輛停泊路邊的七人車，六旬司機一度被困，及後由消防員救出，送院後證實不治。事件中，41歲七人車男司機及一名25歲女小巴乘客同告受傷，清醒送往明愛醫院治理，西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

六旬司機一度被困 送院身亡

昨晚（7日）10時許，一輛綠Van於石硤尾邨美如樓對開撞向一輛七人車，60多歲小巴司機被困，消防到場將他救出，他被送往明愛醫院搶救，惟其後證實不治。意外後，私家車車頭蓋凸起，路邊欄杆被撞毀，小巴右邊車頭少許凹陷。小巴女乘客及七人車司機同告受輕傷送院。警方正調查意外原因。

現場消息指，涉事小巴司機約60多歲，當時該輛來往白田邨及石硤尾站的9M小巴，駛至美如樓對開時車頭撞向一輛停於左邊路旁的七人車，七人車司機當時正於車上充電，被撞後七人車被推前約一至兩米，車頭再撞到路旁圍欄。小巴司機當場昏迷，被送院搶救後證實不治。

小巴失控撞私家車 西九龍總區交通部特別調查隊跟進

警方表示，昨晚深水埗發生的致命交通意外，意外中一名65歲男子死亡。事發時為晚上約10時35分，該名65歲男子駕駛小巴沿偉智街往南昌街方向行駛，當駛至石硤尾邨美如樓時，據報該小巴失控撞向停泊路邊的一輛私家車。該名小巴司機半清醒被送往明愛醫院治理，於晚上11時34分證實死亡。41歲男私家車司機及一名25歲女小巴乘客受傷，清醒被送往明愛醫院治理。西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 9000或3661 9062與調查人員聯絡。