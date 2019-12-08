【12.8遊行】示威以來首檢真槍實彈　警：遊行使用、包括射撃警員

警方有組織罪案及三合會調查科人員，今晨（8日）突擊搜查香港多個地址，拘捕11人，於天后檢獲一支9mm半自動手槍，有優良發射能力，而且有5個彈匣共105發子彈，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華以往從未見非警員使用手槍，警方大為緊張，相信已將危機暫時化解。他指情報顯示上術武器將用於稍後民陣遊行，呼籲參加者留意周圍情況，遇危險立即離開。

警方指示威以來首檢真槍實彈，情報顯示將在遊行使用，包括射撃警員製造混亂。（賴雯心攝）

警方有組織罪案及三合會調查科75名探員，今晨（8日）根據情報突擊搜查全港11個地址，搗破一個10月20日在旺角非法集結中使用汽油彈攻擊旺角警署的團伙，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示根據情報，「(此團伙)計劃今日較後集會遊行時，使用槍械製造混亂，包括用以射擊警員，或者嫁禍警員傷及途人。」警方搜查灣仔克街一個集合點檢取兩件避彈衣，在天后炮台山道搜獲一把具有優良發射能力9mm半自動手槍、4個彈匣其中3個已經入滿彈，共105發性能良好子彈，另外有3把匕首及軍刀等。

警方又於荃灣柴灣角街77-81號致利工業大廈一單位，檢獲爆竹、9支伸縮警棍、胡椒噴霧、護甲、避彈衣、防彈陶瓷板、對講機及刀等，及後拘捕一名男子。李桂華指爆竹煙花相信用於射入警署。男子涉嫌管有危險品及管有違禁武器等罪名被捕。動中拘捕8男3女，年齡介乎23至63歲，部分人無業、一些為學生及工人，部分人被捕時有反抗。

李桂華表示，因今早才找到槍支，其來源亦是調查方向之一，會密切查來源。他續指，以他的記錄而言，此次為首次示威遊行活動以來，首次發現真的槍械，所以警方亦非常緊張。

他又表示，所找到的伸緒警棍及Glock半自動手槍，並非警方使用的器材，被問到對方是否有企圖嫁禍便衣警，他表示「暫時唔夠膽咁講」。另外，被捕人暫被控一條涉於10月20日非法集結，亦會因應今日情況加控其他罪名，包括無牌藏槍等等。他表示，多名被捕人士來自不同背景，介乎20至63歲，部份無業，有部份為學生、工人，被捕其間有部份人有反抗。情報細節不便透露，警方又指，已經將危機「暫時移離」，但再次呼籲市民注意安全。

他呼籲民陣遊行參加者留意周圍情況，如發現不妥當或危險立即離開，找安全地方暫避然後報警，或尋找附近糾察。至於遊行主辦人士應本著公共安全，與警方保持密切聯絡。

警方在荃灣工廈檢伸縮警棍、避彈衣等，一名男子（蒙頭者）被捕。（鄧詠中攝）