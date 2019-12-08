【12.8遊行】維園草坪逼滿　遊行未起步　人潮倒灌逼爆軒尼詩道

民陣12.8遊行以維園出發，之後會遊行前往遮打道。不過，遊行未開始前，軒尼詩道介乎糖街至鵝頸橋一段來回行車線，已經逼滿準備參與遊行的人士，有人在路中心高舉橫額。有遊行人士表示，由於人數聚多，無法進入維園，變成在馬路集會等隊頭。亦有人指，因擔心銅鑼灣站被封，故在灣仔站下車，打算中途加入遊行隊伍。

民陣今日發起國際人權日遊行，由維園中央草坪出發，遊行到遮打道行人專用區。遊行起步前，中央草坪已全滿，進入維園的入口擠滿人潮，更倒灌出軒尼詩道，人群站滿來回行車線，亦有人在路中心高舉橫額。

不少市民選擇從灣仔站步行至銅鑼灣，有市民解釋指是擔心銅鑼灣站出口被封，亦打算中途加入遊行。目前軒尼詩道來回行車線已被市民佔據，沒有車輛行駛。大批市民坐在軒尼詩道馬路中間石壆，等待遊行開始。

有遊行人士表示，參與人數太多，「入唔到維園」，惟有在波斯富街加入。亦有人指，「（條龍）唔郁，搞到變咗集會」。亦有曾參與6月9日103萬港人民陣遊行的人士指，當日在維園外等了數個小時仍未能入內，「太耐，根本唔郁」，故今次特意在波斯富街等候，待隊頭走至時加入。

遊行在未到下午3時便宣佈開始，至3時22分，遊行隊伍隊頭抵怡和街對出軒尼詩道，有部分市民已自發在波斯富街對出軒尼詩道開始遊行。