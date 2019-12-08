【12.8遊行】遊行前夕　排隊吃蛇羹長者罵警　防暴警舉黑旗警告

民陣12.8遊行在維園出發，岑子杰在遊行起步前，指警方高層與民陣開會時，曾表示前線警員會保持克制，盡量令遊行暢順和平地進行，並願意和民陣溝通協調。不過，遊行起步前，銅鑼灣已出現警民對峙場面，在波斯富街近銅鑼灣一期，有不少人排隊等吃蛇，其間有長者指罵戒備的防暴警員。有防暴警一度舉黑旗警告，並指在場人士涉嫌非法集結。其後，有民陣糾察到場與指揮官了解，並勸喻遊行人士前往維園集合。

下午2時25分，銅鑼灣波斯富街近銅鑼灣一期位置，有不少人在蛇店外排隊等吃蛇羹，其間有長者指罵在場戒備的防暴警員，有防暴警舉起舉黑旗警告，指在場人士涉嫌非法集結。隨即有大批傳媒趕至採訪，並在行人路兩旁拍攝，有防暴警要求記者返回行人路。現場所見，該段波斯富街馬路上走動的人不多，而蛇店外繼續有人排隊，有人繼續指罵警員，不滿「等食飯都被人話非法集結」。其後，有糾察到場，與警方指揮官了解，並著遊行人士前往維園準備出發。

對於遊行前警方已在銅鑼灣波斯富街舉黑旗，民陣召集人岑子杰在遊行起步前表示，一個遊行要和平有序，除了民陣外，警方的克制同樣重要。他稱已經與警方溝通，當維園草坪八成半滿的話會起步，若人數過多願意提早出發，強調民陣一直採取非常合作的態度，盡一切努力配合警方，保障遊行人士的安全。他亦指，早前與警方高層會面時對方強調前線警員會克制，盡量令遊行暢順和平地進行，並願意和民陣溝通協調。因此，現在是考驗警方是否上下一心，前線警員會否如外界所說的不聽從上級指揮。