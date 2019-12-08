【12.8遊行】警多次fb開LIVE講遊行情況　指有人在遮打花園堵路

警察公共關係科不時利用社交媒體交代警方最新資訊，今日民陣舉行「12.8國際人權日」遊行期間，警方兩度在灣仔開facebook LIVE講述遊行情況，警方指遊行隊伍下午近4時已經過軍器廠街，隊頭已到達遮打花園終點，但有人在現場堵路，提醒遊行人不應參與違法行為，強調如遇任何情況，警方都可以即時終止遊行；而警方另一段fb LIVE內容亦大致相若，但背後清晰聽到遊行人士高唱《願榮光歸香港》，亦有人大叫「五大訴求，缺一不可」，惟該段直播其後下架。

警察公共關係科督察鄒昊亨傍晚5時55分開fb LIVE，指有遊行人士偏離遊行路絡，在灣仔駱克道上遊行，如有突發事件，警方及緊急車輛將無法使用駱克道，已呼籲群眾返回軒尼詩道。警方又指，遊行路線沿途有商店及銀行被破壞，提醒遊行人士到達終點應立即離開。

警察公共關係科警司劉肇邦下午約4時45分在灣仔軍器廠街天橋上開facebook LIVE，劉稱遊行人士正從軒尼詩道東西行前往終點遮打花園，隊伍約3時50分經過軍器廠街，當時隊頭已到達目的地，惟警方發現部份遊行人士到達終點後開始堵路，呼籲參與人士應以和平理性表達意見，切勿作出破壞社會安寧及秩序行動，強調警方對破壞零容忍。

劉又指出，警方今早共拘捕11人，並檢獲真槍曲尺、過百發子彈等，將會控告相關人士涉及無牌藏有槍械等罪名，由於今次是近月公眾活動中檢獲真槍，呼籲市民保護自身安全，如發現可疑物品應盡早離開現場，並通知糾察或警員。警方強調，會密切監察遊行情況，如發生不安全情況，基於公眾安全及秩序，可以根據《公安條例》第17條，有權解散公眾活動，提醒當遊行人完成為應離開，不應作出違法行為。

直播背景清晰播出反修例歌曲及口號

此前，約下午約3時45分，警察公共關係科督察鄒昊亨在軒尼詩道與柯布連道交界天橋開facebook LIVE。從畫面可見，遊行人士在軒尼詩道所有行車線上和平有序地緩緩前進，直播間有遊行人士高唱《願榮光歸香港》，及高呼「五大訴求，缺一不可」。

鄒指，根據警方發出的不反對通知書，警方批准在維園中央草坪集會至晚上六時，而遊行隊伍在下午3時至晚上10時，由維園出發，行到中環遮打道行人專用區，據不反對通知書的附帶條件，遊行隊伍須按指定行車線遊行，並警方保持聯絡，若有任何情況警方可以停止遊行。鄒重申，警方十分尊重和平集會權利，同時有責任確保公共安全及秩序，以及其他人的自由。

警﹕如發現可疑物品，應立即離開

另一方面，警方亦在fb發帖，指警方於今晨採取行動，搗破一個激進團伙，搜獲大批武器，當中包括槍械及過百發子彈。行動共拘捕8男3女，罪名包括「 無牌藏有槍械」、「管有危險品」、「管有違禁武器」及 「非法集結」。有情報顯示，激進分子計劃於遊行時用槍械襲擊或嫁禍警務人員，傷及無辜市民。

警方呼籲，遊行人士以和平方式進行示威，並留意自身安全，如發現可疑物品，應立即離開，在安全地方暫避，並通知在場糾察或報警。警方亦呼籲主辦機構以公眾安全為本，與警方保持緊密聯絡，配合警方按現場情況作出適當安排。