【12.8遊行】樂禮街警方防線前　黑衣人傘柄砌成心形﹕愛比暴力強

12.8民陣「國際人權日遊行」在和平有序方式下進行，臨近晚上8時已近尾聲，過程中發生零星警民對峙的事件，有勇武示威者在「和理非」的勸喻下未有衝擊警察防線。在金鐘樂禮街，防暴警一度舉起黑旗，與黑衣人相隔數十米對峙近兩小時。黑衣人在警方防線前，舉起傘陣影大合照，又玩遊戲大笑稱「打和」，更向警察方向以雨傘柄砌出心形，高叫﹕「與暴力割蓆」和「愛比暴力強」。其後，遊行隊伍隊尾抵樂禮街時，黑衣人陸續散去，離開前向警方大叫﹕「阿Sir我愛你！」、「聽日見啦！」

樂禮街過往遊行不時發生衝突事件，傍晚近6時，當時有示威者在樂禮街近金鐘道聚集，半百防暴警員在場戒備，其後一度舉起黑旗。雙方未起衝突，雙方相距數十米。聚集的示威者大部分穿黑衣及戴口罩，他們其後坐在地上。

至晚上7時許，示威者一度舉起傘陣，但他們只是拍照，其間防暴警以強光照射他們，有人大叫﹕「多謝阿Sir，幫我哋打燈呀?」之後他們放下傘陣，但未有散去。

晚上7時30分，示威者圍圈玩打小人、水樽遊戲，不斷大笑指「打和呀」。他們曾用雨傘手柄向警方防線砌成心形，高叫「與暴力割蓆」和「愛比暴力強」。其後，遊行隊伍的隊尾到達樂禮街一帶，示威者陸續隨遊行隊伍離開，離開前向防暴警大叫﹕「阿SIR我愛你，掰掰」、「我走啦，食海底撈啦」、「我返屋企啦，聽日見啦」。

之後，示威者於樂禮街放下一個貼上「炸」字標記的紙箱，其後被一電視台攝影師踢開，發現空空如也。

黑衣人傘柄砌成心形，高叫﹕「愛比暴力強」。（盧翊銘攝）