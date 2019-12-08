【12.8遊行】警檢真槍拘11人　部份屬「屠龍小隊」、IVE及公大生

民陣今日發起「12.8國際人權日」遊行。遊行前夕，警方突擊搜查香港多個地址，搜出一支9mm半自動手槍、105發子彈、伸縮棍、護甲及爆竹等，是首次檢獲與遊行活動有關的真槍，行動中警方合共拘捕11人，年齡介乎23至63歲。據了解，被捕者當中，部分屬「屠龍小隊」成員；被捕人中兩人為學生，分別就讀香港專業教育學院及公開大學。

警方今晨（8日）於天后檢獲一支9mm半自動手槍，具優良發射能力， 5個彈匣其中3個已經入滿子彈，共105發子彈，另外檢獲3把匕首及軍刀等；警方又於荃灣柴灣角街77-81號致利工業大廈一單位，檢獲爆竹、9支伸縮警棍、胡椒噴霧、護甲、避彈衣、防彈陶瓷板、對講機及刀等。

涉10月20日攻擊旺角警署

警方指，行動中搗破一個10月20日在旺角非法集結中使用汽油彈攻擊旺角警署的團伙，先後共拘捕11人，分別為8男3女（23至63歲），部分人無業、部分報稱學生或工人，涉嫌「非法集結」、「無牌管有槍械」、「管有危險品」、「管有違禁武器」及「管有攻擊性武器」。另外，他們暫時被控涉於10月20日的非法集結罪名。

「屠龍黨」為「勇武」前線

據了解，被捕的11人當中，部分人士為「屠龍小隊」成員，即較為「勇武」的前線示威者；據悉，被捕人中兩人是學生，分別就讀香港專業教育學院及公開大學。