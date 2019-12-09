防暴警凌晨上水拘12人　包括學生、教師　檢裝釘膠管、白電油

今日(9日)凌晨約2時半，網上片段顯示，有多名防暴警員突然出現於上水天平邨商場，於平台截查及拘捕多人，及後多人被帶走上警車。有網民在拍攝影片期間，警員又指「攞你電話做證物囉？」，而被捕人士被帶上警車其間，警員設置防線，有警員持槍戒備。

區議員指共拘12人

天平東區議員劉其烽表示，事件中共拘捕12人，涉嫌非法集結，又指當時警員於商場內搜查，部份街坊亦被捕。他指，被捕人士之中有數名為中學生，其他則為成人，年齡介乎14至39歲，暫時未知警員為何突然出現及進行拘捕，又指目前被捕人士部份已會見社工、律師及學校職員等等。

警：檢裝釘膠管及白電油

警方表示，今日凌晨約2時15分於上水一帶巡邏期間，發現有人在天平邨一停車場形跡可疑，遂上前截查。經初步調查後，共拘捕十男兩女，年齡介乎十四至三十九歲，涉嫌非法集結及藏有攻擊性武器。行動中，警方檢獲一批已經裝上釘的膠管及三罐白電油。被捕男女現正被扣留調查。案件交由大埔警區重案組第二隊跟進。

警察公共關係科總警司郭嘉銓在今日的警方記者會上表示，警方今早在上水天坪邨，截查12名可疑人士，涉嫌管有鐵釘、電鑽、白電油，自製尖銳路障意圖刺穿車胎而被捕，當中6人為學生，1人報稱教師，令人擔憂。