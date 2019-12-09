【和你Lunch】屯門半百示威者午間遊行　沙田防暴警截查黑衣人

昨日有80萬人參與民陣發起的遊行，望政府回應市民訴求，今日(9日)除了有網民於多區發起「大三罷」行動，亦有網民發起中午12時「和你lunch」活動，活動進行期間，沙田有一批防暴警截查十多名黑衣人，一名女子被帶上警車，懷疑未能出示有效身分證明文件。而屯門亦有逾百人參加午間遊行，一眾人由屯門大會堂出發，遊行至新墟，中途沒有發生任何衝突。

沙田大會堂外，數名黑衣人被防暴警察截查。（鄧詠中攝）

沙田情況：

中午時份，數十名人士聚集在沙田新城市廣場中庭，他們高呼口號及唱《願榮光歸香港》。至中午1時許，聚集的人由新城市廣場出發，途經好運中心向瀝源橋方向遊行，眾人沿途高呼口號，當遊行人士抵達沙燕橋時，有兩輛警車巡邏。沙田大會堂外，有數十名防暴警察戒備，當遊行人士抵達大會堂外時，十多名黑衣人被防暴警員截查，防暴警搜查黑衣人的隨身物件，有防暴警不斷要求在場記者向後退，並稱「黃格仔」是警方封鎖線。現場所見，有防暴警制服上貼了印有國旗、區旗的徽章。截查的黑衣人中，一名女子懷疑因未能出示有效身分證明文件被帶上警車，其他被截查的黑衣人則獲放行。

至下午2時許，沙田新城市廣場內的中國移動懷疑「被裝修」，遭人噴字及店內部分物件被破獲，遭棄在地上，一批防暴警員到場了解。

沙田一名女子被帶上警車。（賴雯心攝）

新城市廣場內，中國移動遭人噴字，一批防暴警員到場。（賴雯心攝）

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屯門情況：

另外，屯門亦有網民發起「和你Lunch」午間遊行，下午1時許，半百遊行人士在屯門大會堂外集合，由屯門巿廣場地下沿新墟街市步行至V city，沿途不斷高叫「解散警隊 刻不容緩」等口號，期間有不少市民和應。至下午1時40分左右，遊行隊伍經大馬路（鄉事會路）返回屯門大會堂並在橙柱掛上印有「光復香港 時代革命」的旗幟，吸引不少途人圍觀，遊行隊伍在下午2時和平散去。

一輛載有防暴警察的小巴抵達球場外，部分防暴警下車，然後又極速返回車內。（陳康智攝）