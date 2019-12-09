華仁書院現兩土製炸彈　高爆炸性藏鐵釘　李桂華﹕走近可奪命

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示土製爆彈內的鐵釘可奪命。（陳浩然攝）

灣仔華仁書院有爆炸品。晚上7時許，警方封鎖皇后大道東介乎堅尼地道至司徒拔道一段來回線，現場消息指，防暴警及爆炸品處理課（EOD）到場，接報指華仁書院附近懷疑有可疑物品，出動遙控拆彈機械人，消防泵車、細搶救車及消防車戒備。及至晚上近10時，爆炸品處理課及消防人員離開，現場逐步解封。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，下午5時30分接獲一名清潔工報案，指華仁書院胡應湘堂地基附近發現可懷物品，內有電話，懷疑是爆炸品，於是聯絡警方。EOD到場進行封路檢視，發現可疑物內有兩個物體，由兩個類似筲箕體品對摺，長方形，用保鮮紙包裹，內有類似電路板裝置及兩類粉狀化學物品，包括HMTD及硝酸類物質，電路板裝置連接保鮮紙外無線電話，相信用作引爆土製炸。可疑物品內除了土製炸彈，亦有大量的釘，主要作殺傷力用途，令走近人士奪命，「最危險係入面嘅鐵釘，會令周圍人士死亡」。EOD移除危險後，解封路面。

李桂華指，因應O記早前在旺角區接報一個類近的案作，所以負責是次案件，現時O記主要調查誰放置炸彈，為何放在學校，「有咁多師生、途人，點解要做一啲咁令人髮指嘅行為呢？」亦要調查是否與近日暴力事件有關，尤其周日的串謀傷人及槍枝案，「針對咩人、咩事、同以往案件有冇關係。」此外，亦會調查華仁書院近日是否接獲任何訊息或恐嚇。

警方於灣仔華仁書院檢獲土製炸彈。（陳浩然攝）

爆炸品處理課高級警司馬偉德（Alick MCWHIRTER）表示，該炸彈是功能完整的成品，以手提電話無綫搖控，炸爆裝置包括10KG炸藥，包括一級及二級炸藥，裝置內有鐵釘，只有一個用途，用作殺害或傷害人，可造成大量人傷亡，是令人難以置信的危險裝置，其爆炸威力覆蓋範圍最少達50至100米。

李桂華又指接報時華仁書院已放學，發現土製炸彈位置為胡應湘堂地基一個露天位置，雖然是私人地方，但任何人都可以刻意前往。李桂華擔心日後會有同類案件，因為土製炸彈是嚴重問題，根據法例，擁有或藏土製炸彈，有可判監14年，引致爆炸造成人命傷亡，可判終身監禁。

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10月13日晚上8時，彌敦道及快富街交界路中一個花槽發生一宗爆炸案件，爆炸品處理課人員奉召到場作調查搜證，經初步調查及現場人員證供，證實曾發生爆炸，在爆炸前上址前有一個示威者設下的路障，有防暴警剛到場作出清理，當防暴下車到約10至15米距離的路障作清理，短時間在花槽發出爆炸巨響。現場檢證所得，當時使用一個RCIED（Radio Controlled Improvised Explosive Device）遙控土製炸彈裝置，作遙控的是一個手提電話，牽涉一個自製裝置及自製高性能炸藥，警方指這類型裝置所使用的戰術及所涉的炸藥品與世界各地發生的恐怖襲擊事件雷同。