【12.9．大埔旺角】示威者堵路　休班警被打　曾發射胡椒球槍

12月9日網民發起上午「大三罷」行動，有零星衝突發生。惟至晚上，大埔區突然有示威者以雜物堵塞太和路，防暴警到場清理，之後引發警民衝突；旺角一帶亦有示威者聚集，防暴警多次到場驅散。

【0255】旺角：山東街一名青年在場拍攝，警員表示他自稱記者，但未能出示記者證，因而被警員搜查，經口頭警告後獲放行。

【0200】旺角：彌敦道近山東街， 一名男子亦疑被胡椒噴劑擊中，倒地良久未有郁動，其後需由救護員送院。

【0125】旺角：朗豪坊對開一名男子左眼受傷，由義務急救員即場治理，他左眼貼上紗布遮蓋，消息稱他疑被胡椒噴劑擊中。

【0050】旺角：一名南亞漢疑未有遵從警員指示離開指定範圍，被一名警員由朗豪坊戲院對開，強行推至山東街，期間有義務急救員及記者上前協助，將該南亞漢帶走，有警員卻情緒十分激動，突然向眾人連發多枚懷疑胡椒槍彈。

【0035】旺角：示威者再度以竹枝待雜物在彌敦道堵路，防暴警再度到場。

【0020】旺角：防暴警再度到場高舉藍旗，示威者分別向太子及油麻地方向後退，警員一度持胡椒球槍追趕，未幾又再登上警車離去。

【0015】大埔：警員登車離去後，示威者再度用雪糕筒、垃圾筒及單車等物品，在太和路堵路。

【0010】旺角：再有防暴警到場戒備，其後離去，現場仍有示威者聚集。

【0002】大埔：一名身穿「議員監察」的男子，持咪發出廣播促警察不要再挑釁市民。