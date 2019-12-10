【毒品快餐車】「學神」元朗衝燈狂飆撞車　警截獲檢毒品及偽鈔

周一（9日）晚上10時許， 新界北總區交通部特遣隊，派出裝有「自動車牌識別系統」的警車，巡經元朗朗天路期間，發現一輛私家車的行車證過期，上前截查時，該車加速沿朗屏路往福喜街方向逃走，期間超速狂飆及衝燈，途至元朗宏樂街時，終失控撞毀5米欄杆。車上姓袁（29歲）男司機隨即落車逃走，被趕抵警員合力制服。

過期學神涉七宗罪被捕

警方調查後，發現袁男只持有過期的學習駕駛執照，並在其身上及車內，檢獲少量懷疑可卡因、懷疑氯胺酮、懷疑「冰」毒、懷疑大麻花及三張面值1,000元的懷疑偽製紙幣，亦在車內一個背囊，發現一張不屬於袁男的身份證。袁事後涉嫌「危險駕駛」、「無牌駕駛」、「沒有第三者保險下駕駛」、「販毒」、「管有他人身份證」、「駕駛未獲發牌車輛」及「管有偽製紙幣」被捕，現正被扣留調查。案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。

警車巡邏自動掃描 安全情況截查違例車輛

「自動車牌識別系統」為一個實時識別車牌的系統，目的是針對駕駛者作出的嚴重違法行為，如未獲有效行車證車輛、車主於被吊銷駕駛執照下駕駛、因交通罪行而被通緝的車主及識別被盜竊車輛。

現時有八部警車已安裝自動車牌識別系統，車身安裝兩個攝錄鏡頭，巡邏期間系統會自動掃描馬路上的車輛，發現違例車輛時，警方將會在安全情況下截停目標車輛及作出調查。