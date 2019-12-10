【華仁炸彈】警稱炸彈組件完備可引爆　O記將檢真槍案合併調查

華仁書院對開護土牆斜坡昨發現兩個土製炸彈，根據警方提供的照片可見，炸藥為白色固體粉狀物，以兩個方形筲箕組合，並設有一個遙控裝置，裝置疑由一部舊式手機、電池充電器、電池、電線等組成。警方昨指該土製炸藥為成品，具高爆炸性，爆炸威力達50至100米，可致人命傷亡。 今日警方再發放影片，指爆炸品處理課（EOD）人員今日再檢查炸彈，證實組件完備，真的可以被引爆，並指炸藥與2011年在挪威的恐怖襲擊中使用的炸彈性質相類似，同樣有硝銨成份，威力強大。警方經調查後，認為未必是個別事件，指有人計劃除了使用槍械外，亦會使用炸藥傷人。有組織罪案及三合會調查科已將炸彈案及真槍案合併調查，不排除不法份子在社區內藏有更多槍械，以及具殺傷力炸藥。

警方發放的影片中，警察公共關係科警司劉肇邦表示，兩個土製炸彈，與2011年在挪威的恐怖襲擊中使用的炸彈性質相類似，同樣含有硝銨成份，當時炸彈被收藏在一輛白色貨車中，然後以遙控引爆，造成至少8人死亡30人受傷，最近的大廈共有半棟被炸毀，威力強大。他又指，EOD今日再作檢查，證實組件完備，真的可以被引爆。而炸彈亦加入鐵釘，大幅增加殺傷力。炸彈於皇后大道東一個斜坡被發現，警方不排除炸彈只是暫存上址，不法份子意圖在其他地方引爆。

他續指，綜合搜集所得的情報及調查，今次未必是個別事件。他指12月8日警方檢獲真槍及實彈，拘捕多人，認為有人計劃除了使用槍械外，亦會使用炸藥傷人。警方有組織罪案及三合會調查科已將兩案合併調查，目前正追查彈藥來源及犯罪集團。警方不排除不法份子在社區內藏有更多槍械，以及具殺傷力炸藥。

劉表示，不同爆炸品有不同特性，部分爆炸品敏感度高，少少磨擦及火花足以引爆。市民發現懷疑爆炸品，不應干擾，應盡快離開現場及報警。

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EOD炸彈處理主任李展超在影片中表示，炸彈爆炸時會產生強大的熱力，以及氣壓，亦即衝擊波，而衝擊波有強大威力，甚至產生撕裂效果，對人造成內傷，甚至截肢。

土製炸彈有別於一般的槍械使用，例如有特定目標、彈道，由於爆炸品爆炸時是無差別向外擴散，任何人在爆炸品直線範圍，甚至不是直線範圍，即使在保護物保護下，亦可能被氣壓、碎片的折射造成嚴重的傷害。如果兩個土製炸彈擺放於人煙稠密的地方引爆，對現場人士會有嚴重損害，大部分公眾人士會死亡。

以炸藥數量及性質推算，如果炸彈被引爆，附近50至100米都被波及，以昨日發現的地點計算，對開皇后大道東整段馬路都會受到影響。李表示，如果發生爆炸，由於它在學校護土牆下方，爆炸威力可以對學校、地基構成一定損害，對下面的途人、使用附近行人天橋的人士、等巴士的途人、車輛都會造成嚴重損害及死亡。