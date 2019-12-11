【和你Lunch】大批警員葵涌高度戒備　示威者轉室內叫口號舉文宣

反修例風波持續半年，今日（11日）有網民發起於葵涌進行「和你Lunch」。中午12時45分，葵涌大連排道遊樂場附近舉行「和你Lunch」，原本會在附近一帶遊行。由於警員一早在場戒備，示威者臨時變陣，逗留在九龍貿易中心（KCC ）內高叫口號，至下午1時15分左右才走出九龍貿易中心，在附近一帶進行午間遊行。

多名警員於KCC外戒備。(鄧詠中攝)

活動開始前，警員一早於九龍貿易中心（KCC）外戒備，多次截查身穿黑衣、戴口罩市民。至12時45分，遊行人士避免與警員接觸故臨時變陣，改於九龍貿易中心內遊行，其間不斷高呼「五大訴求，缺一不可」，「光復香港，時代革命」等口號，又唱「願榮光歸香港」歌曲。半小時後，約有40餘人走出九龍貿易中心，往大連排道、興芳路一帶圍圈遊行，期間高叫口號，部分人手持文宣。由於有警車在附近，遊行人士避免行近警車戒備的地方，至下午1時45分，遊行隊伍重返九龍貿易中心外，眾人收起文宣，和平散去。

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昨日葵涌「和你Lunch」 轉變路線避開站崗警員

昨日（10日）葵涌亦有舉行「和你Lunch」，於活動開始前已有數輛警車及一批防暴警員在葵涌九龍貿易中心一帶戒備，遊行人士避免同防暴警接觸，多次轉變路線避開站崗警員。遊行約一小時後，所有人收起文宣，和平散去。