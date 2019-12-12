【中大一個月】宿生憶傳警獲搜令入宿舍　學生齊集大堂「壯膽」

一個月前中大烽煙四起，入夜後二號橋發生激烈衝突，藍水、催淚彈朝中大連綿不斷發射，示威者以床褥、木板等工具嘗試遮擋，不斷投擲汽油彈還擊。如今校園已大致回復正常，但各處亦留下歷史的印證，居於中大五年的黃同學坦言中大早已是自己「第二個屋企」，無法忘記事件，又憶述傳聞警方獲搜查令入宿舍的下午，「所有宿生都落晒大堂坐，『壯膽』！」

通往二號橋的道路成「禁區」無法進入。(陳蕾蕾攝) 校園大致回復正常 二號橋成「禁區」 記者一個月後（11日）重返中大，各個出入口均有保安駐守，學生出入需要出示學生證。校園內大致整理完畢，部分磚頭一度被掘起的行人路亦已修復完畢，「抗爭飯堂」眾志堂已重新開放、夏鼎基運動場則已恢復原狀。然而，各處仍遺下大量塗鴉，印證著一個月前的歷史，通往二號橋的道路成「禁區」無法進入，行人路旁仍有大量被掘起的磚頭有待處理，而損毀的校巴則仍停泊在一旁。

住宿五年感心痛 憶宿生集大堂「壯膽」

於中大就讀五年級的黃同學指，自己居於近夏鼎基運動場的何善衝夫人宿舍（何宿），他憶述上月12日前自己均在宿舍內，警方於二號橋施放催淚彈時，宿生立即關上門窗，但仍有催淚煙經罅隙飄入。11日午時，網上一度流傳警方取得中大宿舍的搜查令，由於何宿最接近二號橋，不少宿生均感到擔心，「所有宿生都落晒大堂坐，『壯膽』！」事件至今一個月，他直言事件開初感到很不快樂，居於何宿五年，「當咗中大係我第二個屋企」，眼見中大爆發激烈衝突，十分心痛，亦無法忘記。

「當咗中大係我第二個屋企。」 黃同學

中大衝突源於有人於二號橋上向吐露港公路投擲雜物堵路，警方批評罔顧公共安全，並曾在警方記者會上解釋，指橋下有公路及東鐵線路軌，而公路時速達100公里，每日有10萬架次車輛行駛，投擲雜物隨時釀成嚴重交通意外，故警方對應中大的行動，目的是「阻止任何人向吐露港公路和鐵路路軌投擲物品」。雙方在二號橋對峙，皆拒絕撤離，終演變成槍林彈雨的戰役，黃同學認為，當日學生因擔心警員進入校園，故出現強烈的抗拒反應。警方若擔心公路被扔物品，可以採取防禦的方式，毋須重兵駐守二號橋。

關注二號橋污染問題

早前中大公佈首輪抽取的樣本未驗出二噁英，黃同學表示，中大範圍非常大，相信部份地方影響較小，自己相對較注重夏鼎基運動場、二號橋等位置的樣本，如最終樣本顯示污染嚴重，「運動場係咪仲適合學生去復課？」又指附近亦有宿舍，應檢視是否適合長期居住。中大事件至今一個月，他又期望校方可繼續跟進警方進入校園，以及污染的問題。

中醫學生憂返內地實習安全

陳同學就讀中醫系五年級，他表示今日回中大主要處理中醫學院學系事務，因中醫學院學生每年均要回內地進行實習，惟今年因反修例事件，令很多學系學生擔心安全，因此需與學系商討。他續指，發生衝突的日子自己均不在中大，但對於中大成為爆發衝突的地方、及後又需要停課，感到無奈心痛。中大事件已過去一個月，他形容「中大狂放催淚彈」一幕印象深刻，校園煙霧瀰漫，又希望校方可作進一步行動，但明白校方要兼顧不同方面的難處。另外，他又指相信中大早前公佈的化驗報告，但會盡量不到曾經爆發激烈衝突的地方。