百人出席屯門中學生集會　社工「越走越前」　教師籲：充實自己

反修例示威逾半年，逾6千人被捕，近四成為學生，為聲援學生，今日（12日）傍晚5時半至7時半，在屯門新墟遊樂場舉行屯門區中學生集會，集會獲警方發出不反對通知書，逾百學生出席。一名社工表示，無法接受年輕面孔在街頭，而自己在家中「睇直播」，由「和理非」越走越前，為學生作人道支援，他呼籲學生「唔好咁輕易放棄生命，照顧好自己」。一名中學教師被7.1立法會事件改變，勸勉「年青人要充實自己」。

傍晚5時許，逾百學生出席，活動開始，出席者一同默哀一分鐘。香港眾志副主席鄭家朗表示，這次香港人選擇反抗，無論是中學生、家庭主婦，甚至中產人士，無論面對幾大的困難，身邊一定會有很多人一同並肩走落去。主持隨後呼籲學生互搭膊頭，互相支持。

出席學生互相搭膊頭以示支援。（黃廸雯攝）

社工Eddie自7月開始進行義務人道支援工作。（黃廸雯攝） 社工Eddie表示，運動中很多社工在前線、警署、醫院不同的角落作支援，他自7月開始進行義務人道支援工作，與朋友主要支援年輕抗爭者。他看到很多同學與家人爭執，在家不開心，甚至無家可歸；活動至今逾6000人被捕，數名義務律師日以繼夜、夜以繼日作支援，社工則則如其拍擋；有學生不敢看醫生，他亦會安排義診。

他自2012國民教育開始關心社會及政治問題，發現香港需要一個向人民負責的政府，很多社會問題才可以解決，例如貧窮、環保、房屋、土地。他以前亦是一個「和理非」，遊行完便回家，但見到年輕面孔在街頭，令他無法接受自己在家「睇直播」，所以加入支援工作，並越走越前協助學生，有時要與警方協商，「與年青人同行」。他憶述，理大圍城發生時，很多人在佐敦想救人，不少受傷亦不願走，社工要「挾佢走」，有人「成塊面都係血」，卻說「我仲有手足喺Poly，我唔想丟底佢哋」。

他指，很多人向他表示絕望、灰心，甚至想放棄生命，又稱香港很重要，可為香港豁出生命，但Eddie強調，「你哋嘅生命都好重要，好想大家唔好咁輕易放棄生命，希望大家可以照顧好自己，唔開心就搵人傾，有問題搵人幫手解決」。他亦希望大家時常反思，過去6個月做得好與不好的地方，「政府最大的問題係佢唔反思」，反思一直以來的抗爭是合符目標、接下來的發展、如何做得更好。他盼，倘在街頭再見，大家會平平安安。

+ 2

一名中學教師表示，自己過去亦有參與社會運動以盡公民責任，結束後如常生活，如常工作，但「我做咗咁多年人，我識得反思」，7月1日改變了他。當日他如常參加有不反對通知書的遊行，認為衝擊立法會是無用之舉，但梁繼平除下眼罩、作出宣言，有人打算留守直至被捕、寫好遺書，有15、16歲少女哭說：「我要帶佢哋走」，令他明白年青人是為揭示不公義。他認為須站出來發聲，「食飽等死，同豬狗牛羊冇分別」。

他建議台下年青人，將今後目標分三階段完成，每階段花七年時間，知識上充實自己；培養一種技能；運動不可能以年持續不停，應作一些聯繫，毋忘初心。