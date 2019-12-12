【逃犯條例】油尖旺、深水埗電箱加裝鐵籠　運輸署：已安裝20多個

《逃犯條例》修訂爭議至今，多區接連爆發示威衝突，交通燈、電箱等設施成示威者的破壞目標，運輸署指至今仍有30多組主要幹道的交通燈組仍未完成復修。最近於旺角有電箱被加裝鐵籠圍封，運輸署指因受嚴重破壞，由11月起在一些較主要的路口試行安裝電箱保護裝置，現時已安裝20多個，主要位於油尖旺和深水埗一帶。

早前示威衝突中，不少位於行人路的電箱被人毀壞。（資料圖片）

旺角亞皆老街有電箱最近加裝鐵籠。（林振華攝）

記者到旺角一帶巡視，發現於亞皆老街及彌敦道近惠豐中心旁，一個電箱已加裝上鐵籠，除了四面及頂部以鐵網圍封、下方以螺絲鎖住電箱下的石躉，鐵籠兩側亦裝有一個活門並用鎖鎖住。另外彌敦道及佐敦道亦有一個電箱已裝上鐵籠，惟記者發現於旺角一帶仍有多個早前被破壞或塗污的電箱，仍未修復好及未有裝上鐵籠。

運輸署：安裝保護裝置 主要於油尖旺、深水埗一帶

運輸署回覆查詢指，交通燈控制器（ 俗稱「電箱」）自10月起受到嚴重破壞，需要較長時間維修，維修進度因而受到影響。署方因此由11月起在一些較主要的路口試行安裝電箱保護裝置，現時已安裝保護裝置的電箱有20多個，均為早前被破壞及完成修復的電箱，主要位於油尖旺和深水埗一帶。運輸署指正檢視保護裝置的成效，並會繼續在一些較為主要的路口安裝。

運輸署又指自6月起全港各區共約有730組交通燈受不同程度的破壞，當中約有90個電箱遭破壞，經連月持續搶修，截至12月13日，尚未修復的交通燈減至20餘組。

過去電箱被燒毀、投入垃圾

早前於旺角連日示威衝突中，示威者於彌敦道、亞皆老街等砌磚堵路，又破壞交通燈及電箱等設施，交通訊號失靈，電箱被撬開燒毀及投入垃圾等。運輸及房屋局局長陳帆本周三（11日）表示，政府需從海外訂購相關配件以修復，而最後一批配件於明年一月初才運抵香港。