【掃黃行動】警聯入境處多區掃黃　共拘39名女子

警方聯同入境事務處在三區掃黃，突擊搜查區內多個單位，拘捕多名內地女子涉嫌違反逗留條件。另外油尖警區特別職務隊派員喬裝顧客，在尖沙咀堪富利士道搗破一間懷疑賣淫場所，拘捕一名本地女子涉嫌管理賣淫場所，並在單位內檢獲按摩油、床單、紙巾及毛巾等證物。

荃灣警區特別職務隊聯同入境事務處人員，突擊搜查荃灣川龍街、河背街、德華街及青山公路多個單位，拘捕14名持雙程證內地女子。（警察公共關係科提供圖片）

荃灣警區、元朗警區及九龍城警區特別職務隊聯同入境事務處人員根據線報及經深入調查後，突擊搜查區內多個地方，拘捕多名內地女子涉嫌違反逗留條件。昨日（12日）下午約4時荃灣警區進行代號「嶺馬」（LANDMASTER）的掃黃行動，突擊搜查荃灣川龍街、河背街、德華街及青山公路多個單位，拘捕14名年齡介乎26至57歲持雙程證的內地女子，涉嫌違反逗留條件。

元朗警區昨下午約5時開始進行代號「火石」（FLINTSTONE）的掃黃行動，在元朗安樂路及水門頭休憩花園一帶共拘捕十名年齡介乎22至49歲持雙程證的內地女子，涉嫌違反逗留條件。

九龍城警區昨日下午約3時進行代號「GOALCHASER」的掃黃行動，突擊搜查區內多個單位，拘捕共12名年齡介乎22至45歲持雙程證的內地女子，涉嫌違反逗留條件。所有被捕女子現正被扣留調查，稍後將交由入境事務處跟進。

油尖警區特別職務隊人員喬裝顧客，在尖沙咀堪富利士道搗破一間懷疑賣淫場所，檢獲按摩油、床單、紙巾及毛巾等證物。（警察公共關係科提供圖片）

另外，油尖警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日下午兩時展開掃黃行動，派員喬裝顧客，在尖沙咀堪富利士道搗破一間懷疑賣淫場所。行動中，單位內一名38歲姓魏本地女子涉嫌「管理賣淫場所」被捕。另外，兩名年齡介乎24至27歲持雙程證的內地女子，則涉嫌「違反逗留條件」被捕，三人現被扣留調查。警員在單位內檢獲按摩油、床單、紙巾及毛巾等證物。