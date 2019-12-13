【錶行劫案】四賊持刀、鐵錘打劫旺角錶行　掠逾百萬現金及名錶

今日（13日）下午5時許，警方接獲報案，指旺角花園街123一錶行遭賊人打劫，四名賊人持刀、錘進入錶行搶劫，一名男職員左手手臂被斬傷，賊人搶去多隻名錶及現金後逃去。警方及救護員接報到場，受傷職員送院治理。經初步點算，錶行約二百萬元現金、約70隻手錶被劫。現場消息指，被劫手錶均為勞力士，警方正調查事件。

+ 4 + 3 + 2

現場消息指，事發時有一男一女職員在店內「看舖」，當時有客人稱有意買錶，但因要提款離開，客人離開後隨即有四名賊人持刀闖入，有人用刀斬男職員的左手，有人指嚇開夾萬，賊人擸走一批錶及現金後逃上接應私家車，有市民向車投擲物品阻止離開，賊人被迫棄車逃去。有片段顯示，案發時有四名蒙面人入內打劫，其中一人手持長刀站在門口，一人用鐵錘不斷擊向飾櫃，另一人則擸走一批錶，另一片段顯示，賊人逃上一接應車輛後塞車，有人不斷響號。

現場所見，錶行飾櫃及櫥窗被打爛，夾萬被打開，夾萬旁邊遺留一叠現金，錶行門口位置有血跡，現場遺下兩隻錶跌於門口外置，及一個黃色錘。錶行前方約40米，懷疑涉案黑色車輛停下，車頭擋風玻璃因被市民投擲物品致有裂痕，車輛附近地面遺下血跡及包紮用品。據負責人透露，店鋪上月亦曾遭人搶劫。上月14日下午5時許，一名賊人闖入錶行聲稱打劫，一名年約40歲的店員遭賊人用電槍襲擊受傷。其時負責人返回錶行，見狀立刻衝入店內，賊人事敗逃去，錶行未有損失。

櫥窗內多隻名錶被奪去。（余睿菁攝）