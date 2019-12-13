【周梓樂出殯】周梓樂父母發公開信感謝各界　陪同渡過艱難的時刻

香港科技大學學生周梓樂上月4日在將軍澳尚德停車場墮下昏迷，留醫至8日不治，昨日周梓樂於寶福紀念館寶勝堂設靈，今早靈柩已運往和合石火葬場火化。周同學的父母傍晚發公開信感謝各界與梓樂作最後的道別，又特別感謝伊利沙伯醫院、科大、基督教宣道會宣基中學、香港聖公會施洗聖約翰堂、寶福紀念館、完美句號基金有限公司及沙田潮語浸信會，陪同渡過艱難的時刻。

昨日（12日）周梓樂於大圍寶福紀念館設靈，下午5時起市民、學生等陸續到場悼念周梓樂，寶福紀念館外排起人龍。今日（13日）上午8時10分，車頭貼上「周府」、放有梓樂遺照的靈車將周梓樂靈柩運往和合石火葬場火化，保安拉起人鏈護送。中午約12時20分，周梓樂靈車及一輛旅遊巴到達和合石火葬場，靈柩移至三號禮堂，家人希望保持低調，約有數十人參與儀式，梓樂正式告別塵世。

周梓樂父母致謝全文：

愛兒梓樂於二零一九年十一月八日辭世，我們為他舉行的喪禮亦於本週告一段落，在此感謝各方人士包括親朋好友前來與梓樂作最後的道別。

我們由衷感激各界人士在這段時間對我們的關懷、支持及幫助，包括 / 特別是伊利沙伯醫院、香港科技大學、基督教宣道會宣基中學、香港聖公會施洗聖約翰堂、寶福紀念館、完美句號基金有限公司及沙田潮語浸信會(排名不分先後)。您們的鼓勵與祝福給予我們力量，渡過這艱難的時刻。

最後，我們再一次向大家誠懇致謝，祝願香港平安。

周梓樂爸爸、媽媽

二零一九年十二月十三日