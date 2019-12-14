【錶行劫案】一個月內兩遇劫被襲　捱斬錶行負責人：往年好太平

旺角發生錶行劫案，四名賊人昨（13日）闖入花園街一間錶行，掠去近200萬現金及逾60隻勞力士名錶，錶行男負責人雙手被斬傷。受傷負責人甘先生講述事發經過，事發時開夾萬疑因賊人嫌手腳慢捱斬，對比上月曾遇獨行賊以電槍襲擊，坦言今次「驚嚇啲」。對於近月旺角接連發生錶行劫案，甘指往年年尾都很太平，但最近較少警員巡邏，「無乜警察行Beat，咪壯咗佢哋啲膽」。

旺角花園街一間錶行昨日（13日）遇劫。（資料圖片）

負責人甘先生雙手被斬傷。（網上圖片）

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開夾萬被嫌手腳慢捱斬

被斬傷的負責人甘先生講述事發經過，當時四名年約20至30歲、操流利廣東話的蒙面賊人闖入店內，要求甘打開夾萬，其間左右手先後被賊人用牛肉刀斬傷，「當時有女同事在場，可能覺得我係唯一男同事，制服咗我先」，甘指賊人先斬傷其右手手指，其後疑不滿甘開夾萬時手腳慢，再斬傷其左手，並自行打開夾萬。甘指賊人得手離開，有街坊指一疊現金跌於門外叫他拾起，而賊人上車後，於路口被熱心市民攔車，然後棄車而逃，「之後好快警察都到」。

現時甘先生左手傷勢較嚴重，留下一個約3厘米長的刀傷，醫生指傷及筋部需要進行手術，但幸未有傷到要害。而右手僅受皮外傷，他預計明日可出院。而錶行於上月14日亦曾被獨行賊闖入，當時甘先生亦在場，被賊人用電槍襲擊胸口，其後幸保不失，過程不足15秒，「街坊見到已衝入嚟，佢見勢色唔對咪走」，上次僅擦傷，坦言今次「驚嚇啲」。

甘先生左手留下3厘米長的刀傷。（香港01記者攝）

指6月起少警員巡邏：壯咗賊啲膽

對於近月旺角接連發生錶行劫案，甘先生指同行中已聽過發生最少10宗劫案，「搶到、搶唔到亦有」，尤其於11月開始特別多，甘先生指可能年近歲晚，加上最近較少警員巡邏，「無乜警察行Beat，咪壯咗佢哋啲膽…好難叫佢哋（警察）行返Beat，可能佢哋都驚人身安全問題」。甘指往年年尾亦很太平，未有如今年劫匪猖狂，又指最近感覺店舖外時有出現「鳳姐」，以及疑似內地人於店外逗留一段長時間。甘先生指於上次遇電槍賊後，店舖已由「門常開」，改為由店員開門及換上較堅固的門，惟今次因事發前有顧客開門離開，不幸被賊人乘機闖入行劫。甘指未來會研究加設如當舖般雙重門的設計，短期內亦不會開門。