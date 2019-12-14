騎單車賊三度持刀劫沙田區便利店　50歲無業漢被捕

警方檢獲懷疑涉案單車。 （王譯揚攝）

警方拘捕一名50歲姓蘇男子，涉嫌於11月至12月期間持刀行劫三間便利店，劫去共7千多元現金、14包共值約800元的香煙及打傷一名女職員。

沙田警區刑事調查總督察潘岳謙表示，於11月至12月間，沙田及馬鞍山發生3宗便利店持刀行劫案。首宗發生於11月15日凌晨約2時，一名男子進入馬鞍山富安花園便利店，拿取一罐能量飲品到收銀台，其後向職員稱「無錢畀」放下飲品離開，約3分鐘後，男子返回並取出一把刀指嚇職員，劫走2300元及5包香煙，其後騎單車逃走。至12月1日下午2時，一名男子進入馬鞍山雅濤居一便利店，以現金購買一罐啤酒離開，5分鐘後男子折返拿取一包香口膠稱要付錢，當職員打開收銀機時，男子亮刀指嚇，拳打女職員四拳，導致其雙眼紅腫及有血絲，奪走1800元後騎單車離去。最後於12月13日凌晨4時，一名男子進入沙田瀝源邨一便利店，以現金買一罐啤酒後離開，約10分鐘後，男子再返回指要多買一罐啤酒，然後亮刀指嚇職員，劫去2800元及9包香煙，再騎單車逃走。

潘岳謙指沙田警區刑事調查第5隊將三宗案件合併調查，今日（14日）下午1時於亞公角漁民新村拘捕一名50歲姓蘇男子，涉嫌與案有關，警方又檢獲懷疑案發時所穿的衣物、一把刀及單車，以及6包香煙。警方正調查男子與否其他同類案件有關。潘表示，被捕男子無業，估計男子不夠錢用而犯案，又指男子於犯案前先進入便利店，估計是觀察店內有否其他客人，之後再犯案。潘呼籲持刀行劫是嚴重罪行，一經定罪最高刑罰為終身監禁。