【12.15．沙田】手機被搶走破壞　女子斥失理性﹕大家都係中國人

沙田新城市廣場和你Shop演變為衝突，防暴警數度進入商場，制服多名黑衣人，包括15歲少女。防暴警撤離後，仍有示威者在現場逗留，其間一名中年婦被包圍，質疑她拍攝現場人士大頭，多次要求她刪除照片或交出手機，她未有理會，神色自若，結果遭人搶去手機，掟落下一層樓後再被毀壞。中年婦全程冷靜以待，事後檢回壞手機離開。她接受傳媒訪問時稱只拍攝全景，沒有影大頭，拒絕交出手機是為了保障私隱，「我係光明正大，我拍攝全景，冇拍攝個人大頭，係我自己嘅自由同民主。」她又指，如果大家要用此種方式去發洩怒火，是不正常，問為何香港人會失去理性，為小小的政治見解而打人，剝奪他人自由，著大眾好好深思。她又稱自己也是黃皮膚，大家都是中國人，不應因政見問題而造成決裂。

被包圍的女子全程面露笑話，被人質疑收錢做戲。(余睿菁攝)

事發於傍晚6時半，一名身穿紅色風褸的中年女子在沙田新城市廣場內，被大批蒙面人士包圍，懷疑她拍攝現場人士的近照，要求她刪除照片或出示手機以證清白。她未有照辦，全程表現平靜，後來她被推至牆邊，繼續被要求交出手機，其間不斷有人叫「唔好打佢」。糾纏數分鐘後，有人猛然搶去其手機，並在欄河邊掉至下一層樓，接著繼續有人毀壞手機。該中年婦未有阻止，只是站在旁邊冷靜觀看事件，之後才檢回手機殘骸。她報稱眼鏡損毀，手機毀壞。

否認影大頭 認為有權保障個人私隱

她離開時接受傳媒訪問指，「我係光明正大，我拍攝全景，冇拍攝個人大頭，係我自己嘅自由同民主。」她指拍攝一個風景是個人權利及自由，自己沒有做錯任何事，是良好公民，又指普通人沒有警察的執法權，反問傳媒為何黑衣人可要求他人交出證據，以證明自己的清白。她指如果大家要用此種方式去發洩怒火，是不正常，問為何香港人會失去理性，為小小的政治見解而打人，剝奪他們的自由，認為大眾應好好深思。

女子接受傳媒訪問，有人遞上500元著她離開。（余睿菁攝）

她又表示，「我沒有計劃傷害任何人，每個人都有個人觀點，即使今日手機損毀，我被人打，都唔緊要，希望香港市民思考事件。」她又指自己也是黃皮膚，大家都是中國人，不應因政見問題而造成決裂，但現場人士表示﹕「黃皮膚唔係問題，而係我哋被人逼害!」

在場人士質疑女子有心挑釁、做戲

現場人士著她返回大灣區，最終女子離開現場。有人質疑現場人士予其多次機會，讓她出示手機內容，但她一直拒絕，質疑她有心挑釁在場人士，即使被人逼埋牆、搶手機仍十分冷靜，沒有動氣，認為她是做戲。

女子的手機被毀壞。（余睿菁攝）