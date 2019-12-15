【屯門公園】「大媽」拒接傳票狂奔逃　防暴警截查候任區議員

屯門公園賣藝「大媽」死灰復燃，歌聲聲浪之大，造成嘈音問題。屯門區候任區議員林明恩今午發起休憩野襲活動，「突襲」屯門公園，向康文署職員作出投訴，希望還街坊寧靜環境。場地經理向表演「大媽」宣讀康文署條例後，表示要派出傳票，要求對方出示身份證，惟她拒絕就範，並在職員報警後，狂奔逃走。約六名軍裝警員到場了解後，未能處理事件及收隊離開。現場聚集人數一度多達百人，其後半百防暴警突然進入公園截查，林明恩亦被搜袋及查看身份證，事件中無人被捕。

屯門公園繼續有「大媽」唱歌。（林明恩、林健翔辦事處FB影片截圖）

屯門區候任區議員林明恩今晨發起「突襲」行動，聯同約十名街坊於下午3時前往屯門公園視察女子歌唱賣藝的情況，並調查向康文署職員投訴後，職員需花多少時間處理。他們先接觸一名與男子合唱的紅衣女子，康文署職員以擴音機指影響其他使用者，紅衣女﹕「我係香港人嚟！」在場人士叫她返回內地，當職員發現爭拗情況，便退離現場，未有主動調停。

「女歌手」收傳票 聞報警狂奔逃走

之後，林等人再向職員投訴另一名戴帽的「女歌手」，場地經理向她讀出《遊樂場地規例》等條例後，表示要發出法庭傳票，要求她出示身份證明文件。她反駁指沒有滋擾公眾的安全，「香港市民有權使用公眾地方。」並與在場人士發生爭執。由於她不願意出示身份證，職員遂報警求助，之後女歌手狂奔離開。場地經理指盡力希望向她作出檢控，會由警方協助尋找其下落。

場地經理向她讀出《遊樂場地規例》等條例後，表示要發出法庭傳票，要求她出示身份證明文件。(林明恩、林健翔辦事處FB影片截圖)

防暴警到場截查 林明恩被搜袋查身份證

約半小時後，約六名軍裝警察到場了解事件，但未能處理事件，並指「冇嘢睇」著聚集人士散去，然後他們收隊離開。公園內聚集的人數陸續增加至近百人。

不少人繼續在公園內聚集，多個演唱的檔口陸續「收檔」。至下午5時許，突然有半百防暴警員進入屯門公園，並隨機截查現場人士，眾人表現合作。林明恩亦被截查，警員搜查其背囊及檢查身份證後放行。據林的觀察，該批防暴警員並不隸屬屯門警區或青山分區，他曾追問他們所屬警區及截查原因，但未獲回應。防暴警未有拘捕任何人，最終撤離公園。

防暴警到場截查。(香港電台影片截圖)

林明恩表示，過去兩星期皆有到公園巡視及向職員投訴，今日再進行突襲行動，未料參與行動的人數多達百人。被問及上任後會如何處理屯門公園嘈音問題，林指自娛區從來不是嘈音問題的核心，因表演者大多在自娛區以外的地方表演。雖然康文署已就公園嘈音問題，提出修改《遊樂場地規例》，由現時只可以是公園使用者作證人，擴大至康文署職員及保安可擔任證人，然而，議程尚未通過，修例前仍未能杜絕情況，故會繼續組織投訴行動，希望改善嘈音問題。