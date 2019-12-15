【12.15】「和你Shop」變破壞　警接報驅散　沙田、九龍灣拘16人

網民今午發起多區商場「和你Shop」的示威行動，其間出現破壞店舖的情況，警方指接獲報案，防暴警入商場驅散拉人。其中，沙田新城市廣場有示威者噴漆，破壞欄杆玻璃等，警方指有200人聚集，並拘捕10男2女，年齡介乎14至27歲。而在九龍灣德福廣場同樣有破壞商舖情況，防暴警拘2男2女，最細15歲。

沙田多人被捕。(余俊亮攝)

沙田新城市廣場今午有大批示威者聚集，其間曾噴漆，有女子阻止後被人向面部噴漆，防暴警之後多次進入商場進行拘捕行動。警方表示，約二百名示威者在沙田正街一帶街道及商場聚集及破壞店鋪。人員接報到場進行驅散及拘捕行動。行動中，人員共拘捕10男2女，年齡介乎14至27歲，涉嫌非法集結、刑事毀壞、在公眾地方管有攻擊性武器及襲警，案件交由沙田警區重案組跟進。一名男警受傷，清醒被送往威爾斯親王醫院治理。

而九龍灣德福廣場同樣有人被捕。警方指，今午有約100名示威者在牛頭角偉業街33號一帶聚集及破壞店鋪。警方接報到場，拘捕2男2女，年齡介乎15至32歲，涉嫌非法集結、藏有工具可作非法用途、襲警及普通襲擊，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊跟進。此事件中，同椒有一名男警受傷，清醒被送往聯合醫院治理。