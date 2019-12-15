【屯門炸彈】中學實驗室技術人員涉試爆炸彈被捕　校方：嚴肅處理

警方日前在屯門小冷水路偏僻處拘捕三名男子，涉嫌進行爆炸試驗，三人至晚上仍被扣留調查。據了解，其中一名被捕的27歲男子，任職屯門聖公會聖西門呂明才中學實驗室技術人員。聖公會聖西門呂明才中學今日發聲明，指警方日前進入校搜證期間，已安排副校長及助理校長從旁觀察，強調校方會嚴肅處理和跟進，並在必要時向師生加強輔導工作。

聖公會聖西門呂明才中學今日發聲明，指上周六（14日）接獲警方通知，指校內一名實驗室技術員涉嫌干犯罪行被捕，並以搜查令要求進入校內的實驗室搜證，校方隨即安排副校長及助理校長在場觀察情況。

校方表示，明白各持份者，包括家長們對事件的關注，由於事件仍由警方調查中，校方不便作出任何評論。就是次事件，校方會嚴肅處理和跟進。另外，校方會採取一切合理措施，確保學校所有師生安全，亦會密切關注學生和老師的情緒狀況，在必要時會加強輔導工作。

另有無業男及電器技工被捕

事發上周六（14日），警方採取情報主導行動，拘捕3名中國籍男子，分別是27歲中學實驗室技術人員、27歲無業男子及40歲電器技工，三人本來非朋友關係，估計是於早前示威活動中認識而結夥。三人涉嫌於小冷水路一偏僻位置，進行爆炸試驗，當中涉及遙控裝置，另外而於現場發現防禦裝備，包括盾、防彈衣及防毒面具。

爆炸品處理課經調查後相信，現場曾有人進行過危險品及爆炸品測試，有地方有燒毀痕跡，但估計分量不多，爆炸範圍直徑只有約4至5吋闊。警方亦於被捕人身上檢獲少量化學品及爆炸品，及在於現場檢獲遙控發射裝置，包括發射器及接收器，低頻接收裝置可用作令化學品發生爆炸。

涉案裝置比用手提電話引爆延誤較少

據悉，今次案中檢獲的遙控爆炸裝置，與早前於旺角及灣仔華仁書院檢獲的爆炸裝置有別，因為本案的遙控裝置非使用手提電話作遙控引爆，而是使用一個灰色接收器，據悉使用接收器作遙控引爆，比用手提電話作遙控引爆延誤較少，由於裝置原理並不相似，不排除今次案件與過去兩宗案件的犯案人士非同一夥。而現時有關於案中使用的爆炸品及裝置的來源仍在調查中，不排除與被捕人的職業有關連，正了解是否有人從學校擅取化學品。