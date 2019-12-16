【色誘黨】17歲湖南妹呃阿叔　$150按摩性交　夥三內地漢謀財斷正

17歲湖南少女今午在旺角彌敦道鬧市兜搭年長男子，稱150元提供按摩甚至性服務，隨後將上釣阿伯帶到附近公寓，趁對方沐浴時，伙同三名內地同黨掠走受害人財物離開。惟犯罪團伙早被埋伏警員鎖定，並在其中兩人身上檢獲受害人信用卡及4000元現金，4人涉盜竊被捕，正被扣留，警方正調查他們是否涉及近日區內多宗同類案件。

3男1女持旅遊證來港犯案

被捕少女17歲，3名男同黨介乎22至40歲，均為中國籍人士，分別來自湖南、廣東及河北省，數日前持旅遊證件來港。旺角警區刑事總督察周家文表示，近日在旺角區發生多宗盜竊案件，以同一手法作案，引起警方關注，交由同袍跟進，據悉，犯罪團伙先派出一個女賊人在街上搭訕一些年長男子，藉口提供按摩甚至性服務，帶到附近廉價賓館或公寓，其後着男受害人除下貴重財物，例如手錶、現金、電話等，並着事主沐浴，同黨隨即進入房間偷走受害人財物並迅速離開。

少女彌敦道搭兜外籍阿叔

周家文指，旺角警方分析數宗案件後，鎖定數個犯罪黑點進行埋伏，今午約3時，一名女子在彌敦道一帶形迹可疑，其間向一名男子兜搭，將他帶到附近的金輪大廈公寓，隨即有3名男子跟隨上公寓，四人其後迅速離開。探員感可疑進行截查，在他們身上找到56歲男受害人信用卡、4000元現金及一張房卡，於是將4人拘捕。警方相信4人為犯罪團伙的骨幹成員，會作通宵扣查，調查他們是否與區內其他同類案件有關。案中受害人56歲，是一名外籍男子。

150元提供按摩及性交

據警方分析，金輪大廈為其中一個犯罪黑點，,其他案件曾在該大廈發生。據了解，湖南少女以150元提供按摩及性交兜搭受害人。周家文呼籲，市民在街上受到女士兜搭，聲稱會提供按摩服務甚至性服務，應提高警覺、拒絕及即時聯絡警方，警方可採取適當的行動。