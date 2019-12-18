【和你Lunch】長沙灣警舉黃旗警告　葵芳市民哽咽寫信送被捕者

由反修例引起的示威風波持續至今半年，在這場沒有「大台」的運動中，不少遊行集會由民間發起，過去一個多月，網民幾乎每日於不同地區發起「和你Lunch」活動，今日(18日)，再有網民號召學生及上班族於下午1時至2時，在長沙灣及葵芳等地進行「和你Lunch」及「和你寫」的活動。

長沙灣午間遊行情況：

警方於長沙灣一度舉黃旗警告遊行人士。（黃偉民攝）

有網民號召中長沙灣及荔枝角一帶的中學生及上班族於下午1時至2時，在大南西街長沙灣道十字路口集合進行「和你Lunch」午間遊行。中午12時50分左右，已有十多名警察於大南西街長沙灣道十字路口一帶戒備，當時未見有遊行人士聚集，至下午1時許，陸續有上班一族及身穿校服的學生聚集。下午約1時15分，逾百名示威者起步，他們高呼口號及帶同文宣，由於遊行人士眾多，企滿行人路，警方一度開咪警告在場示威者，又叫他們不要離開行人路，遊行人士高呼回應，「我有權食飯」。有警察於馬路行走，被在場遊行人士要求返回行人路。

遊行人士先是沿長沙灣廣場兜圈，其間有數十名防暴警於長沙灣廣場外的十字路口戒備，遊行人士其後穿過長沙灣道，進入大南西街繼續遊行，並高呼口號。

警一度舉黃旗

至下午1時51分，一名女警開咪警告在場遊行人士已干犯《公安條例》，集會是需要申請，警方一度舉黃旗，指遊行人士進行未經批准的遊行，遊行人士高呼「解散警隊，刻不容緩」作回應。至下午2時許，遊行人士自行散去。

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葵芳「和你寫」情況：

另外，葵芳新都會廣場露天花園有「和你寫」活動，寫信及聖誕卡寄給因反修例而遭還柙的人士。下午1時許，有數名中學生到葵芳新都會露天花園寫聖誕卡，及後離去。其後又陸續有十名於附近工作的市民前往現場，於人造草地上吃午餐及寫聖誕卡，現場所見，有人放了聖誕卡提供給路過的市民取用。

於附近工作的一名女士稱，她趁午飯時間前往現場寫聖誕卡，希望向獄中人士傳遞訊息，「我哋會等佢哋岀嚟，請佢哋加油。」另外，亦有女子帶同子女到場寫聖誕卡，接受訪問時，該名女子一度哽咽稱，「香港人唔會忘記你哋嘅付岀，加油！」。

72歲婆婆撐拐杖到場寫聖誕卡

一名72歲行動不便的婆婆撐著拐杖前來寫聖誕卡，她稱自己是吃了止痛藥後，才可到場參與「和你寫」。婆婆透露，她日前與一眾教會朋友參加反蒙面法遊行，婆婆直言對近月本港出現的衝突深感痛心，盼望仍活著的人可平安，「不被捕，不受傷」，而已逝去的手足則能得到安息。

有媽媽帶同女兒前往寫聖誕卡送給被捕的示威者。（鄧詠中攝）

一名72歲行動不便的婆婆撐著拐杖前來寫聖誕卡，她稱自己是吃了止痛藥後，才可到場參與「和你寫」。(鄧詠中攝)