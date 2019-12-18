【九巴奪命車禍】巴士意外頻生　去年九巴大埔公路翻側釀79死傷

粉嶺公路今日發生奪命交通意外，一輛九巴撞到路邊大樹後上層嚴重撞毀，有乘客飛彈出馬路，多人死傷。翻查資料，本港過去曾發生多宗巴士命案，其中最為矚目是去年2月，一輛由沙田馬場開出往大埔的九巴，在駛經大埔公路時疑失控翻側，造成19人死60人傷。

去年2月10日，一輛由沙田馬場往大埔的872線雙層九巴，在駛經大埔公路大埔滘段經樟樹灘與松仔園一個右彎時，車長疑以過高速度行駛，導致巴士失控翻側，由於巴士車身空間狹窄，加上乘客如「洗衣機滾筒」般出現人疊人情況，意外共造成19人死，逾60人傷。車長陳浩明被控19項誤殺罪，及18項危險駕駛引致他人身體嚴重傷害罪。

前年城巴收掣不及撞簷篷

2017年9月22日，一輛E21A線城巴駛至長沙灣道與欽州街交界近長沙灣政府合署時，前方的士在燈前收油，城巴疑收掣不及扭軚及剷上行人路，車身左上蓋猛撼大廈簷篷，半個上蓋被劏開，簷篷插入車頭及左車身。上層座位扭曲變形，多名乘客被前後座位夾緊，無法逃脫。不少途人走避不及，被撞倒及捲入車底被困，釀成3死29傷。

城巴曾撞石壆升起翻車

2017年1月14日，一輛681線雙層城巴由馬鞍山駛向中環時，途經鯉魚門道港鐵藍田站對開時，右邊車身剷上石壆升起後翻側，上下層乘客「人疊人」全部浴血，其中一對坐於上層夫婦，妻死夫傷，合共導致 1死18傷。