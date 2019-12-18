【九巴奪命車禍】死傷者名單　社署女工不治　林鄭：兩熱線查詢

粉嶺公路發生致命交通意外，特首林鄭月娥晚上到北區醫院探望傷者，林鄭指34名傷者中有6人情況嚴重，其餘穩定，有需要人士可以致電警方或24小時情緒支援熱線，而特區政府亦會為死者家屬提供專職社工，提供包括經濟援助、心理輔導及情緒支援等。香港01取得部分死傷者名單，據悉，其中一名死者為社會福利署粉嶺感化辦事處二級工人，她送文件後由港島區回辦公室途中遇車禍。

一死者任職社署 從港島取文件回粉嶺

車禍共造成6死39傷，傷者中年紀最少只有3歲。據了解，其中一名死者任職社會福利署粉嶺感化辦事處二級工人，據悉死者當時正上班時間，從港島拿取文件返回粉嶺辦工室期間出事。

6名死者名單： 陳嘉龍(31歲)，男 蘇麗雄(35歲)，男 張志明(55歲)，男 鄭燕生(43歲)，女 王惠蘭(59歲)，女 楊(59歲)，女

部分傷者名單： 朱(3歲)，男 陳x瑤(10歲)，女 歐x傑(22歲)，男 陳x賢(22歲)，女 簡x詠(25歲)，女 樊x銘(33歲)，男 鄧x鏗(33歲)，男 古x達(33歲)，男 張x文(35歲)，女 呂x玲(36歲)，女 邱x詩(41歲)，女 梁x(44歲)，男 黃x茵(44歲)，女 徐x芬(45歲)，女 黃x嬋(45歲)，女 陳x雄(46歲)，男 何x穩(52歲)，男 金x成(53歲)，男 陳x健(53歲)，男 陳x晶(57歲)，女 吳x生(58歲)，男 張x珊(58歲)，女 周x雄(59歲)，男 梁x祥(59歲)，男 黃x勝(60歲)，男 歐x國(62歲)，男 許x雄(63歲)，男 李x娟(62歲)，女 邱x芬(64歲)，女 龔x賢(66歲)，男 林x明(66歲)，男 李x全(67歲)，男 朱x(69歲)，男 蔡x琴(72歲)，女 林x霞(74歲)，女

特首林鄭月娥、食衞局局長陳肇始及運房局局長陳帆晚上8時許到北區醫院探望傷者，逗留約20分鐘後會見傳媒，林鄭稱對發生嚴重車禍感到十分震驚和難過，意外中造成6死39傷，當中傷者有兩名分別3歲及12歲的小朋友，39名傷者中有5人已出院，倘有34人留醫，當中有6人情況嚴重，其餘穩定，所有傷者分別送往五間醫院，包括北區醫院、大埔那打素醫院、沙田威爾斯親王醫院、博愛醫院及屯門醫院。

設跨部門支援站協助家屬

事故後政府及醫管局已啟動應變機制，希望第一時間將傷者送院，醫管局已指揮北區醫院一支隊伍到現場協助分流，現時五間接收傷者的醫院，已設立五個由民政署及社署成立的跨部門支援站，為死傷者家屬提供支援。

林鄭又表示，由於6名死者中有5人當場死亡，警方正進行身份核實工作，市民可致電警方熱線3661 7297及3661 7298查詢，如有市民需要情緒支援，則可致電24小時熱線2343 2255。政府對死者表示致哀，對其家屬致深切慰問，亦會為每一個死者家庭提供專職社工，提供所有支援服務，包括經濟援助、心理輔導及情緒支援等，當遺體運入殮房後，專職人員會作出跟進。

「嚴重車禍一件都嫌多」

林鄭續指，意外成因需待警方及消防處調查，而九巴亦會向運輸署提交調查報告，認為「嚴重車禍一件都嫌多」，去年2月大埔公路九巴意外後，社會關注香港公營巴士服務安全，獨立調查小組已作出一個詳細檢討，並於去年年底提出45項建議，涵蓋道路安全、巴士安全設施及車長休息是否足夠，以及相關培訓，運輸署已跟進建議，今次事件值得了解安全建議是否還有加強空間。

社署回覆指，社會福利署粉嶺感化及社會服務令辦事處一名二級工人，於18日完成送遞文件工作後，乘搭巴士返回辦事處時，因巴士在粉嶺公路發生意外而不幸身亡。署方對此深感悲痛，會盡力為死者家人提供協助。