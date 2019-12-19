【九巴奪命車禍】13人留醫一危殆　司機車速正常　乘客對意外震驚

上水粉嶺公路發生嚴重「九巴遭樹劏車頂」奪命車禍，造成6死39傷。昨日(18日)下午4時許，一輛九巴978號路線由灣仔北開往華明，駛經粉嶺公路時，突然失控撞向路邊防撞欄後猛撼一棵大樹，左邊車頂隨即被劏開，巴士繼續前往，車頂被拉扯掛在樹上，待巴士停定時，上層有座位整個飛脫，有人被拋出車外，大量乘客浴血，五人當場死亡，一人送院死亡，39人受傷送往多間醫院。至今(19日)早，仍有13人留院，其中一人危殆、一人傷勢嚴重。

根據醫管局資料，截至今日早上10時45分，仍有13名傷者留醫，包括一人危殆、一人傷勢嚴重及11人穩定。當中危殆及嚴重的兩名傷者，現正留醫屯門醫院。

意外中有大量傷者，救護人員於現場進行分流。（黃廸雯攝）

涉事九巴屬978號路線，由粉嶺華明邨開往灣仔北。今早，記者前往華明邨站頭向乘客了解情況，乘客陳先生上下班經常會乘客978號，他稱車長一般駕駛速度正常，對於昨日的意外，陳先生表示不會過分擔心，因巴士也是出入的主要交通工具，眾多乘客，意外是避免不了，惟陳先生認為，巴士公司應要照顧車長行車時間及身體狀況，「九巴如果改變編更制度，對乘客、司機都會好啲，聽講啲更接得好盡，同埋要考慮下司機年紀，有時都要有身體檢查。」

涉事九巴左邊車頂被劏開。（黃廸雯攝）

乘客蔣小姐（左）及張小姐（右）均稱，978號路線的車長車速很穩定。（蔡正邦攝） 乘客張小姐稱，對於昨日的意外感到很震驚，但並不會刻意避開不搭巴士，因她以往乘搭978號路線的車速都很正常，每次搭都是差不多要用1小時15分鐘，有時路面情況暢順時可早10分鐘到，平日經過涉事路段時，路邊的樹亦不會掃到車身，因樹與車之間有一定距離。 另一女乘客蔣小姐亦稱，長途車來說，978號路線的車長車速很穩定，縱使下午時份少乘客、道路暢通車長亦保持正常車速，不會心浮氣躁。昨日事發後，蔣小姐如常搭978回家，她稱不會因意外而不敢搭978號，「坐落頭一段時間個心係唔舒服，但係工作咗一天，都係瞌眼瞓，一直都係咁搭，點解要戰戰兢兢呢？」

乘客周先生稱，希望年近歲晚，少些危險事發生。（蔡正邦攝） 乘客周先生平均每周會搭5至6次涉事路線，他稱平時都對車長有信心，覺得安全，事發後有些少擔心，但認為是次事件只是意外，「冇人希望發生咁嘅事，但始終都係意外，希望年近歲晚，會少啲危險嘅事。」

據了解，涉事巴士於事發時車速為65公里每小時，沒有超過路面限制最高時速70公里每小時。而涉事車長加入九巴公司18年，行駛978路線兩年多，曾於2017年在車廠內倒車時發生輕微意外，此後至今沒有意外紀錄。