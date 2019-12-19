【九巴奪命車禍】CID到場調查　死者家屬到殮房認屍神情肅穆

粉嶺公路九巴奪命車禍，造成六人死亡39人受傷，今日（19日）下午2時許死者親屬在警方及社署職員陪同下到葵涌殮房認屍，神情肅穆。在意外現場，警方刑事偵緝人員及政府化驗師會到場調查，包括了解被撞樹木情況等。警方昨日表示肇事司機通過酒精呼氣測試，將循司機身體狀況、駕駛態度，路面情況及九巴機件性能作出調查，跨部門就意外會作全面剖析，調查是否有人要負刑事責任，暫無收過現場樹木或樹枝影響行車狀況報告。據了解，刑事偵緝人員亦會到大欖車輛扣留中心檢查涉事巴士。

粉嶺公路九巴奪命車禍，造成六人死亡39人受傷，今日（19日）下午2時許死者親屬到葵涌殮房認屍，神情肅穆。（黃偉民攝）

在意外現場，警方刑事偵緝人員及政府化驗師會到場調查，包括了解被撞樹木情況等。（蔡正邦攝）

勞工及福利局局長羅致光表示，對社會福利署粉嶺感化及社會服務令辦事處，一名二級工人在粉嶺公路嚴重交通意外中身亡，深感悲痛。他代表局方及社署同寅，向該名社署同事的家人致以深切慰問，部門會盡力為其家人提供適切協助。羅致光亦向意外中其餘五名死者的家人及其他傷者致以深切慰問，並指出社署會就他們的福利需要提供適切的協助。



社署已為每名死傷者的家屬提供一名專職社工，為他們提供心理輔導、情緒支援，以及在經濟援助等方面的支援，包括所需的殮葬服務。社署亦會為交通意外中的受害者統籌來自不同慈善團體的捐款。市民如因這宗意外而有情緒困擾，可致電社署24小時熱線（2343 2255），社署會為有需要的市民提供情緒上的輔導和支援。

12月18日下午4時許，一輛載有逾50人的978路線九巴，沿粉嶺公路往上水方向行駛至松柏塱對開，突然撞向防撞欄再撞樹，上層左邊車身遭樹枝「劏開」，一男一女拋出車廂死亡，另外兩男兩女倒斃上層及樓梯位置，現場設立臨時停屍間。年紀最細傷者僅得3歲，共39人受傷，28輛救護車到場救援，將傷者送往4間醫院。56歲車長涉危險駕駛引致他人死亡被捕。