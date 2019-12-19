【凍結星火】警指星火同盟涉洗黑錢　凍結$7000萬拘四人

警方稱星火涉洗黑錢，凍結7千萬戶口。警方表示，經過多月深入調查，搗破一個洗黑錢集團，今日上午拘捕3男1女，年齡介乎17至50歲，涉嫌洗黑錢。行動中，警方檢獲13萬現金、6支箭、兩支鐳射筆、價值16萬的超市現金劵及大量個人防護裝備，並凍結7千萬元銀行戶口。

過去半年有大量可疑現金交易

警方毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基表示，警方發現一間空殼公司在過去半年有大量可疑現金交易，可疑個人投資保險產品，與其業務不相符，基於這些洗黑錢的特徵作主動調查，是否與洗黑錢或非法活動有關。警方與律政署經多輪商討後展開拘捕行動，並發現四名被捕人士與星火同盟網上眾籌平台有關。

警方毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基。（黃廸雯攝）

籌8千萬大部分流入空殼公司 主要用作個人投資保險產品

陳偉基指，警方調查得知，過去半年星火同盟籌得8千萬，根據網上聲稱用作支援近日在示威活動中被捕人士。然而，警方發現大部分籌得的款項流入一間空殼公司，除了涉及大量現金交易，主要用作購買個人投資保險產品，受益人為空殼公司負責人，為個人收益，所以今日凍結7千萬，並防止繼續購買個人投資產品的活動。陳偉基指，基金有給予小部分錢予被捕示威者，「但亦畀咗好多錢一啲唔知咩人士」。

8千萬元中有兩成為現金存入，初步調查大部分為本地存入，凍結的7千萬元為本地銀行戶口，包括銀行存款及個人投資保險產品，仍追查是否涉及海外資金。

陳偉基進一步解釋，被捕4人及空殼公司有洗黑錢特徵，包括大量現金存入，因為現金來源無法追查，很多時犯罪得益為現金；其次發現購入個人投資產品，「係好唔尋常」，因為平台宣稱個籌款目的不是個人投資，而且涉及的金額不少，絕對與空殼公司及受益人的財政不相稱、不符合，該公司在過去數年未曾交稅，但現時有大量的金額出入是不尋常，所以警方循洗黑錢調查。

陳偉基又指，過去數月，警方發現在被捕示威者身上有現金劵或一些裝備武器，今日檢獲收一張收據，顯示購入3,300張超市現金劵及一些頭盔及個人裝備，所以不排除該基金某程度上給予年青人出來活動報酬。

陳偉基稱，目前警方行動繼續，會與律政署保持聯絡，研究未來行動，亦將申請凍結令。警方會調查基金去向、現金來源，及是否有不適合的現金投資產品。

被捕人士為學生、文員及人事經理

陳偉基指，被捕3男1女在洗黑錢集團中的角色仍在調查中，他們包括一名學生、兩名文員及一名人事經理。他們是籌款基金的密切成員，當中一人為涉事空殼公司的董事及股東，其餘3人工作收入不高，接受的金錢與收入不相符，可能觸犯洗黑錢罪行。警方在其中兩人家中檢獲武器，他們是否涉及示威活動仍在調查中。

陳偉基稱，如果一個人相信一些金錢為犯罪得益仍去處理，可能觸犯洗黑錢罪，四名被捕人士可能、有理由相信款項為犯罪得益，仍去處理，因而被捕；如果給予人金錢犯罪，可能涉及兩罪，包括洗黑錢及協助或教唆犯法；而提供支援，則視乎涉及的金錢是否犯罪所得，難以一概括論。

稱支援社運被捕者 上月銀行帳戶停止運作

「星火同盟」為向社會運動被捕者提供支援的組織，於2016年旺角騷亂過後，「星火同盟」向事件中被捕人士提供支援包括律師費用等，而「星火同盟」亦於近半年的反修例示威活動中支援示威者及被捕人士。據其網站上指，支援包括包括免費被捕保釋及有關法律諮詢、被捕者上庭出入護送及緊急醫療資助、探訪及援助在囚人士及其家屬，及協助他們獲釋後重新就業等。

「星火同盟」過去透過銀行帳戶收取捐款，於上月21日「星火同盟」指其匯豐銀行的銀行帳戶停止運作，暫停以銀行帳戶形式接收款項，並指市民可考慮以選購禮品卡形式支持，款項將一如以往用於被捕人士及其家屬身上。