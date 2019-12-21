【721五個月．總覽】YOHO MALL元氣爆玻璃　防暴警深夜旺角查途人

周六（21日）為「721元朗無差別襲擊事件」發生五個月。今日下午三時，網民再於元朗YOHO MALL（形點）發起集會，港鐵昨日宣佈因應公眾活動，今午西鐵元朗站將暫時關閉。至下午12時許，數名軍裝警員於元朗站戒備。下午4時許有黑衣人以鐵錘、電鑽破壞「元氣壽司」櫥窗玻璃，數十防暴警員進入商場，有警員手持AR-15步槍，有人與警員發生碰撞，警員施放胡椒噴劑驅散。晚上8時許，有示威者在喜茶門外噴漆，大批防暴警員持盾到達，其間警方多次舉起黃旗，最少五名男子被捕。 到深夜12時，大批防暴警於旺角亞皆老街截查途人，現場消息指，至少帶走一名男子。 攝影：王海圖、梁鵬威

警方深夜於旺角亞皆老街設立封鎖線，截查途人搜身。（陳永武攝）

十數分鐘後，警方收隊。（陳永武攝）

警方多次於Yoho Mall內舉起黃旗。（陳浩然攝）

【21:59】警方收隊離開。

【21:46】防暴警員再將五名男子帶上警車，暫未知拘捕原因。現場消息指，警方進入Yoho Town住宅拘捕。有警員稱住宅平台有人投擲物品，提醒在場人士小心。

【21:46】部份防暴警員仍於商場外戒備，有市民稱有警員進入形點樓上住宅平台，質問商場保安為何讓警察入內，「請你返黎做乜？」

警方在一名男子袋內搜出防毒面罩、「士巴拿」等物品，他被鎖上手扣帶走。（陳浩然攝）

【21:25】最後一批防暴警員離開商場，在場市民高叫「黑社會」

【21:16】部分防暴警員離開商場，另一批防暴警員再於商場內次舉起黃旗，並稱商場內有刑事案件發生，警方正在處理，在場市民鼓噪，要求警方解釋為何拘捕該名男子。

【21:13】警方帶走被鎖上手扣男子，現場市民詢問被捕男子姓名。

【20:57】警方在被鎖上手扣男子的袋內搜出防毒面罩、懷疑「士巴拿」等物品。

【20:54】一名男子被鎖上手扣，商場廣播「商場出現特殊情況，呼籲市民保持鎮定」

【20:46】警方舉起「警察封鎖線，不得越過」黃旗，並要求在場人士保持冷靜。

【20:44】有市民疑不滿警員，情緒激動，有其他市民勸籲對方冷靜，警員手持大聲公表示「請在場人士不要挑釁」

【20:43】有十多名現場至少五男一女被截查，超過六十名防暴警員分兩路包抄進入Yoho Mall。

【20:39】Yoho Mall內有示威者在喜茶及麵包店門外噴漆，大批防暴警員持盾到達，進入Yoho Mall搜捕。

+ 3 + 2

【17:44】大馬路有防暴警員戒備。

【17:24】最後一批防暴警員亦離開，商場內未見有人群聚集，現場回復平靜。

【17:10】一批防暴警員離開商場，登上警車離開，一批防暴警員仍於壽司店外戒備。

【17:02】防暴警員封鎖元氣壽司店範圍，有警員拍照記錄，店內職員協助調查。

【16:59】數十名黑衣人於YOHO MALL靜坐集會位置，行到商場另一期後破壞一間元氣壽司，其後有人指有警察正前往元氣壽司方向，不足50名黑衣人離開商場，前往大馬路方向。到達大棠路及大馬路後，有人手持螺絲槍，於大馬路往元朗警署方向路旁鑽上一枚爆炸螺絲，有途人於旁邊指罵後疑出現爭執被襲擊，但並無受傷。其後有警車聲由西鐵站方向傳來，黑衣人往教育路方向散去，有人將一輛單車推倒於馬路旁。

黑衣人以電鑽破壞店舖。（陳浩然攝）

【16:49】防暴警員繼續於商場內巡邏，大批市民包圍高叫口號。

【16:39】警員施放胡椒噴劑驅散示威者。

【16:36】防暴警員商場內追捕，暫未有人被捕。警員稱現場為刑事破壞罪案現場，要求商場內人士馬上離開。

【16:27】數十名防暴警員到場，有警員手持AR-15步槍，警員斥在場記者「助紂為虐」，要求記者離開。

【16:24】蒙面黑衣人以鐵錘、電鑽破壞「元氣壽司」櫥窗玻璃。

【16:20】蒙面黑衣人到達「元氣壽司」，店舖已關門，店內仍有職員，黑衣人未有行動。附近店舖見狀紛紛關門，另外有人於Starbucks門貼上「此門已關」告示。

【16:14】有蒙面黑衣人呼籲前往「元氣壽司」。

【16:08】一名男士高舉「還我香港，驅除共黨」旗幟並發表講話，在場市民拍掌和應。

【15:46】中庭聚集人數已過百，有商舖提早落閘停止營業，現場有市民即席作畫。

【15:19】逾百人靜坐YOHO MALL商場空曠位置，多人手持「毋忘721」、「警黑合作」等標語，並高叫口號。

防暴警員手持AR-15步槍戒備。（王海圖攝）

+ 10 + 9 + 8

有市民即席作畫。（黃偉民攝）

+ 6 + 5 + 4

有網民今日再度發起於YOHO MAL的公眾活動，港鐵宣佈將於下午一關閉元朗站；至下午12時許，數名軍裝警員於元朗站戒備，至下午一時半左右，港鐵職員開始疏導乘客離開，元朗站開始落閘。另外，港鐵同時安排接駁巴士，由元朗轉乘至朗屏站。

+ 10 + 9 + 8

721白衣人無差別襲擊

本年7月21日，大批身穿白衣﹑手持木棍的人士於西鐵元朗站及雞地無差別襲擊途人以及乘客，事件中多人受傷，向流披面，警方於接報後逾半小時始到場。元朗區八鄉分區指揮官李漢民回應記者時表示，「唔知遲唔遲」、「睇唔到錶」，而事後元朗警區助理指揮官游乃強警司當日則表示未見有人持攻擊性武器，又表示身穿白衣不代表參與毆鬥。

翻查資料，事件至今有七名男子被起訴，當中包括「飛天南」以及燒烤生意東主鄧懷琛，被控暴動罪及串謀有意圖而傷人。