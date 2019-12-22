元朗露天停車場月內兩度遭刑毀　逾20車遭淋腐液扑車窗

元朗馬棠路露天停車場今日(22日)凌晨5時半遭人刑毀，場內23輛車遭淋腐液及扑爆車窗，多輛私家車受損，其中一輛車車底遺下鐵鎚。有車主表示自己的貨車遭淋液，相信需數萬元維修，又表示本月初（2日）停車場內的車輛亦曾被刑毀。 警方表示，現正追緝三名男子，案件列刑事毀壞，交由元朗警區刑事調查隊第八隊跟進。

露天停車場私家車遭刑毀 月內第二次

事發於今日(22日)凌晨5時半，元朗馬棠路一個露天停車場多輛私家車遭刑毀，現場可見車場約有40個車位，有車輛被扑爆玻璃，其他則被潑油等等；另外，其中一輛私家車車底遺下鐵鎚。

其中一名車主黃太表示，其先生從事街市生意，平時會泊兩輛車於上址，昨日只泊了其中一輛，今早回來開車時發現自己的貨車被淋液體，相信需數萬元維修。黃太續指，一直在上址泊車約三十多年亦相安無事，但表示本月初車場的車輛亦曾被刑毀。

據了解，事件涉及糾紛。

逾20私家車遭淋腐液扑車窗

今日(22日)凌晨5時半，警方接報指元朗馬棠路一露天停車場，有上址有23輛私家車懷疑曾被人以腐蝕性液體淋潑，而其中5輛私家車的車窗亦被疑人損毀，原因不明。警方接報到場，經初步調查，案件列刑事毀壞，交由元朗警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。警方現正追緝三名男子，案發時戴帽和口罩，其中兩人身穿淺色上衣和牛仔褲，另一人身穿黑色上衣和短褲。