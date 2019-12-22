【錶行劫案．有片】三賊持假槍闖銅鑼灣錶行　掠60萬元名錶逃去　

本港再發生錶行劫案。三名蒙面賊人昨（23日）傍晚時分，闖入銅鑼灣廣場一間錶行搶劫後逃去，由於一度傳出有人持槍行劫，大批警員戴上頭盔、防彈衣及荷槍實彈到場戒備，氣氛緊張。警方經初步調查發現，三名賊人中一人手持仿製槍及利刀，另外兩人各持鐵錘猛力打爆櫥窗，掠去總值約60萬元的12隻名錶，警方在廣場後巷檢回3隻失錶、涉案兩把鐵錘及一支仿製槍，相信與近日檢獲真槍案無關，但會追查是否與近期的錶行劫案有關連。

警方昨傍晚約6時52分接報，有三名穿深色衣服的蒙面賊闖入銅鑼灣廣場一期一間錶行，其中一人手持仿製手槍及利刀，另外兩人頭戴鴨舌帽，各持鐵錘打爆櫥窗，掠走12隻總值60萬元的手錶，之後由廣場後門循駱克道方向逃去。多名穿上避彈衣、戴頭盔的警員趕抵封鎖現場，亦有警員荷槍實彈戒備。搜捕的警員事後在附近一條橫巷索，警方亦出動追蹤犬到場協助。

持鐵錘扑爆櫥櫃 後巷檢回三失錶

港島總區重案組第一隊總督察陳永裕表示，過程中賊人沒有發射過仿製槍，亦沒有人受傷，警方於廣場後巷檢回3隻失錶、兩支鐵錘、一把利刀及一把懷疑涉案仿製槍，槍內沒有任何膠彈或鐵珠，需待軍械鑑證科跟進。至於案件是否與近期檢獲真槍案有關？陳重申涉案是一把仿製槍，即俗稱假槍，相信與真槍無關，而警方亦在檢視現場閉路電視，正調查案件是否與過去劫案有關，有否涉及任何犯罪集團等。

本港最近亦曾發生錶行劫案，本月13日，旺角花園街一間錶行遭四名分持刀錘匪徒闖入行劫，並斬傷負責人，從夾萬及飾櫃掠走逾百萬現金及數十隻名錶逃去。