【行山意外】六旬漢西貢木棉洞打卡　失足墮40尺下水澗　背囊保命

一名行山逾30年六旬漢，今早偕6名友人到西貢行山，其間在打卡熱點木棉桐拍照後，失去平衡向後倒，跌落40尺深洞底，幸有背囊卸力並墊高後腦，未有頭部落地，救回一命，但遭背脊壓中水樽造成骨裂，感到痛楚，報警後由飛行服務隊送院治理。他今晚留醫，冬至晚未能一家相聚，坦言：「可惜冇得返去做冬，但最緊要執番條命！」

63歲事主鄺先生表示，今早相約6名友人到西貢行山，由白腊灣起步至萬宜水庫回程，預計全程約4小時。一行人走了一個小時到了「打卡熱點」木棉洞，他走落洞中拍照留念。

拍照後，鄺先生跟隨前面行山人士走較斜路線上洞頂，惟將及洞頂時失去平衡向後倒，跌落40尺深洞底一尺深水澗中，臀及背部先着地，背脊則被背囊「頂住」卸力，無直撞落地下，後腦未有着地。惟鄺背脊壓中背囊內水燇，造成骨裂疼痛，友人將他救起後報警，由飛行服務隊直升機將他送院治理。今日冬至，正是一家團圓時，雖然昨晚已「做冬」，但今晚留醫未能回家，仍不感慨嘆：「可惜冇得返屋企，但最緊要執番條命！」

他指，自己行山逾30年，向來安全至上，但今次尾隨他人，取道較斜路線，一時疏忽跣腳，但洞底為一尺深水澗而非碎石，否則可能更危險。他稱，第一次行該路段，沿途難度不高、路線安全，不需輔助工具，僅帶背囊、衣物、水樽及麵包出發，惟因易行，所以「太放鬆，越危險越緊謹」，幸得背囊救回一命，「學行山第一步係孭背囊，好多時會救到自己一命，冇就頭落地，因為背囊高咗後腦位置，卸走咗啲力」。