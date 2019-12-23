【警方記者會】平安夜尖沙咀罕有不封大路　警指有人鼓吹燒聖誕樹

明日（23日）平安夜，以往不少市民會到尖沙咀及銅鑼灣一帶報佳音、看燈飾，然而在反修例浪潮下，今年尖沙咀一帶無大型封路措施，僅封九龍公園徑，廣東道、梳士巴利道、彌敦道等無封路，是最少22年來首次。警方指，有網民煸動他人在平安夜作出違法暴力行為，計劃堵路破壞，放火燒商場聖誔樹，更有計劃混入人多地方高位開槍、引爆炸彈，「後果是災難性」。

尖沙咀只封九龍公園徑

油尖警區副指揮官黃志威表示，警方預計明晚會有不少市民及遊客出街慶祝，主要聚集在廣東道及梳士巴利道一帶，但警方今年部署與往年不同。除九龍公園徑外，尖沙咀一帶不會封路，而警員不會大量在海濱一帶站崗，如有突發事情，警方會迅速封路及調配人員，公共交通工具隨時會因應情況作調整。

警：封路比唔封路更有問題

黃志威指，警方今年12月24日及31日不會將尖沙咀封路，與以往安排不同，強調由於有情報顯示，「封路比唔封路更有問題」，經全盤風險評估後決定不封路。至於外出人士會否涉及非法集會？黃稱警方非首次於平安夜值勤，「大家拖男帶女出嚟享受節日，感恩節日，定係搞事？希望大家相信我哋」。

銅鑼灣景隆街一帶劃行人專用區

港島總區交通部執行及管制組總督察蕭奕騏表示，銅鑼灣方面，景隆街一帶的駱克道、東角道、介乎東角道及百德新街的記利佐治街，由明午4時至凌晨零時封閉，劃作行人專用區；介乎糖街及百德新街的記利佐治街、介乎百德新街及告示打道的京士敦街、介乎告示打道及記利佐治街的百德新街、加寧街、大坑道北行天橋及維園對出告示打道南行及北行線，會分階段因應人群情況，在有需要時施行封路措施。

蕭奕騏指，中環蘭桂坊封路會分兩階段進行，第一階段警方會在有需要情況下，自下午2時至翌日清晨6時，封閉介乎雲咸街及士丹利街的德己立街、蘭桂坊、介乎雲咸街及閣麟街的威靈頓街、榮華里、安寧街及和安里等；第二階段，警方會按需要自晚上6時至翌晨6時，閉閉介乎皇后大道中及士丹利街的德己立街、介乎己連拿利及皇后大道中的雲咸街、介乎德己立街及閣麟街的士丹里街、介呼畢打街及砵典乍街的皇后大道中、以及介乎花園道及雲咸道的夏厘畢道。

警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，有網民鼓吹煸動他人，在平安夜作出違法暴力行為，計劃堵路破壞，放火燒商場聖誔樹，明言行為會影響老人家小朋友人生安全。而今個月至少有三宗涉真槍實彈或土製炸彈案件，根據調查，有人計劃混入人多地方作出致命武力，持長槍於高位射擊，在人多擠迫處引爆炸彈，如果歹徒混入人群中，受害者可以是任何一名普通市民，後果是災難性。

黃志威指，主辦單位取消明晚尖沙咀遊行申請，但警方發現網上有人號召繼續遊行，警方警告這是非法集會，過去經驗顯示，活動會發展成暴力場面，如有此情況，警方會立即執法。

【17:33】李桂華表示，去年及今年1至11月罪案數字，爆竊案錄得1428宗，今年有2056宗；去年行劫有133宗，今年有170宗；去年搶劫案有113宗，今年有163宗；去年車內盜竊有797,，今年有1110宗；去年偷車案有402宗，今年有572宗。

提到10月份曾發生搶劫案，疑犯逃回台灣後被捕，李桂華指相關案件非O記調查，但指出，港台司法互助及逃犯移交需要法律基礎，如無法可依下是不能處理，而證據移交都要以上述方式處理，不過，本港一直有與外地作情報交互，例如點對點或透過國際刑警處理。

【1734】李桂華表示，去年及今年1至11月罪案數字，爆竊案錄得1428宗，今年有2056宗；去年行劫有133宗，今年有170宗；去年搶劫案有113宗，今年有163宗；去年車內盜竊有797,，今年有1110；去年偷車案有402，今年有572宗。

提到10月份曾發生搶劫案，疑犯逃回台灣後被捕，李桂華指相關案件非O記調查，但指出，港台司法互助及逃犯移交需要法律基礎，如無法可依下是不能處理，而證據移交都要以上述方式處理，不過，本港一直有與外地作情報交互，例如點對點或透過國際刑警處理。

【1735】近日多宗檢獲槍械案件，槍械性能良好，香港是否成為走私槍械天堂，是否槍心有人籍槍冒警，會否在市民問及警方身份時，主動交代以減少冒警情況發生。李桂華表示，警方相關當關注槍械流問題。以往有槍械流入均是較舊式，槍械條件較差，近日流入槍械在外觀及性能均質素相當高。有組織罪案及三合會調查科在以往的例子發現，槍械流入有三個途徑，包括分拆郵寄到港、有人攜帶入境、暗藏在其他貨物中入境。警方與其他執法部門保持緊密聯絡，希望在過情中進行打擊，亦與外國的執法單位進行聯絡，希望從源頭堵截槍械流入。

李桂華稱，警方亦擔憂相關槍械被使用後，會嫁禍予警方，所以處理問題時，最重要是加強堵截及情報蒐集是最重要。

被問及有無新證據顯示星火同盟的金錢是犯罪得益。警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，事隔兩三日，就案情未有補充。在過去數日在拘捕後，網上有很多假消息抹黑警方，指警方無證據，郭表示，警方執法依證據及征求律政司的意見，但過去一段時間有人製造假消息及新聞，希望市民留意更多報道及警方發放消息，協助警方執法。

【17:19】被問到一連兩天搶劫案，為何晚上有大批防暴，但日間卻有人有機可乘，是警方日常工作人手不或是故意為之。警察公共關係科總警司郭嘉銓強調，維持治安及偵破罪案是警察天職，故意事情發生絕是錯誤的，過去半年警方日以繼夜上班，應付大量暴力事件包括縱火、堵路等，花費一定警力，過程中有市民仍縱容暴力，阻警工作，所以要調配足夠人手才能應付，對此失望。因此難免要調交日常警值安排，相信有暴徒趁警力不多時，可能趁火打劫。但年近歲晚，在集中管理暴力示威外，市民可放心，警絕不會放下日常工作，不會怠慢，會靈活調配人手及資源，根據情報，適當調派警力，確保同袍在安全前提下，能應變目前的劫案及罪案情況。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華補充，罪案的發生有兩個成因，一是社會風氣，二是有機可乘。警方提醒，問題根源，近日一連串的暴力事件要負上很大責任。近日搶劫案方面，今年1月至11月行劫案較去年同類上升28%，往年約每三日一宗，今年則隔日一宗；街頭搶劫案則上升44%；車內盜竊上升39.3%；偷車上升40%。根據以往研究，這些案件與社會風氣有關，犯人見大家縱容，不驚不覺犯案。

被問及平安夜會否重現萬聖節驅趕市民及放催淚彈情況。油尖警區副指揮官黃志威表示，如無人破壞，警員就不需要進入商場進行行動。

【17:12】過去多個月，警民對罵情況不斷，有警員曾以曱甴形容示威者，港台《鏗鏘集》訪問一名警民關係主任，稱「調返轉頭，曱甴從正面去睇係咪好有生命力呢？」郭嘉銓表示未看過相關片段，但認為用任何外號或詞語標籤任何人都不理想，過去六個月來，大家都有不同情緒，警方會作出情緒管理，聖誕節是普世歡騰日子，希望大家能夠多一份尊重，多一份禮貌，相信警民關係可隨衝突減少而緩和，警方未來亦會多做警民工作。

昨日中環集會期間，有警員度擎槍示警。江永祥表示，當時有暴徒攻擊警員後，走入無辜人群中逃走，希望用人群做掩護，批評是最自私最卑鄙行為，從直播片段清楚見到，有人在大會堂對出拆國旗，警方只想到場執法，但有暴徒故意挑起事端推撞警員，引起混亂，「如果和平集會為何會拆國旗，為何會推撞警員？」江稱有警員受襲，被踢，更被腳架掟中而跌倒，當時有人圍住該名警員，他在感到生命受威脅，或有機會令身體受到嚴重傷害，在別無他選下擎槍保護自己及同袍，強調擎槍指向人群純屬誤解。

【16:46】油尖警區副指揮官黃志威表示，警方今年12月24日及31日不會將尖沙咀封路，與以往安排不同，強調由於有情報顯示，「封路比唔封路更有問題」，經全盤風險評估後決定不封路。至於外出人士會否涉及非法集會？黃稱警方非首次做平安夜更份，「大家拖男帶女出嚟享受節日，感恩節日，定係搞事？希望大家相信我哋」。

網上有片段顯示，有警員曾在元朗Yoho Mall內有所動作，撞開一名男子。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，上周六晚上8時30分左右，警方接報有人破壞商店，於事到場掃蕩，其間一名男子迎面走向警員，相方互不讓路，引起碰撞，江稱在過去一段時間，曾出現太多互不相讓情況，引致不少不理想事情發生，希望大家「多一份禮貌，少一點挑釁」。

有傳媒關注警方在上周五調查大埔翠屏花園開槍案件時，曾用警棍多次敲打記者的手及攝錄器材。江永祥表示，當晚有人開了一槍，基於安全層面上需要一個較大的封鎖線，「有時我都唔明大家諗咩，有人開槍喎，梗係走啦，點解仲圍觀呢？我真係唔太理解，警方之後喺單位搜出長步槍，以及200幾發子彈，當時無走的人有無後悔呢？如果有人拎槍出嚟用，殺傷力同傷害幾嚴重呢？呼籲大家聽到槍聲，離開啦，為你安全着想」。

江續指，警方為安全着想會將封鎖線劃大一點，舉例指年初深水埗港鐵站開槍案件，封鎖線曾達100至200米外。江又表示，當晚有人圍觀不合作，希望不是有同黨想製造亂混搶犯，現場有人不願離開，是伸手可碰的距離，警方只希望將大家推遠一點，據警員表示，當時有個別記者不太合作，退得不夠遠，因此用警棍敲手機，示意他離開，當時並沒有造成傷害。

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【16:23】警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，反修例示威持續半年，罪案數字持續上升，包括爆竊、行劫及縱火等，今個月已有多宗涉嫌持械行劫案件，昨晚及今日曾發生，警方不排除有人見警力忙碌而趁火打劫，最令人擔心是市民的守法意識，因暴徒行為下而故意協助罪犯，及阻礙警員執法，加上現時不斷有假消息，煸動市民針對警方，製造仇恨，更有網民利用假消息，亂說今日的劫案是店主為了「呃保險」而發生，以淡化罪案，以假亂真。

郭又表示，過去周末，警方分別在沙田、尖沙咀及元朗等商場執法，但別有用心的人卻指摘警方無原無故入商場，重申是警方有見過往曾有商場被破壞，警方入商場目的是要防止刑毀及傷及市民。至於昨日的中環集會，郭指有別有用心人士見警員出現，就稱警方干擾集會自由，而製造對立，強調警方到場目的是要檢走一支被毀國旗，但卻有有十多名暴徒主動襲警，更有人刻意推跌警員，意圖搶犯。郭又指，上周五警方偵破一宗持械案件，疑犯曾開真槍意圖襲警，但別有用心的人士卻包圍警員阻礙工作。

明日是平安夜，郭稱有網民鼓吹煸動他人，作出違法暴力行為，計劃堵路破壞，放火燒商場聖誔樹，明言行為會影響老人家小朋友人生安全。而今個月至少有三宗涉真槍實彈或土製炸彈案件，根據調查，有人計劃混入人多地方作出致命武力，持長槍於高位射擊，在人多擠迫處引爆炸彈，如果歹徒混入人群中，受害者可以是任何一名普通市民，後果是災難性。

警方在過去一周拘捕52人包括46男6女，年齡15至53歲，涉嫌非法集結、藏擊性武器、公眾地方擾亂秩序行為及遊蕩等。警方上周五發射3發催淚彈、3發橡膠彈、6發布袋彈、2發海綿彈；昨日發射2發橡膠彈。過去一周有6名警員受傷，主要是昨日中區行為中與示威者糾纏受傷。

【16:20】油尖警區副指揮官黃志威表示，明晚（24日）尖沙咀遊行本發了不反對通知書，但基於公眾安全理由，警方要求盡早遊行起步時間及更改路線，最終主辦單位取消申請，警方覺得是負責任的行為，但警方發現網上有人號召繼續遊行，警方警告這是非法集會，過去經驗顯示，會發展成暴力場面，如有此場面，警方會立即執法。

另一方面，警方預計會有不少市民及遊客出來慶祝，主要聚集在廣東道及梳士巴利道一帶，警方今年的部署會與往年不同，明晚除九龍公園徑外，尖沙咀一帶不會封路，而警員不會大量在海濱一帶站崗，如有突發事情，警方會迅速封路及調配人員，公共交通工具隨時會因應情況作調整。警方呼籲，明晚會到尖沙咀的市民留意警方發放的消息及最新資訊，如有突發情況，避免去相關地方，在大量人聚集的地方，警方現場有廣播系統即時向市民發放訊息，如聽到訊息，請市民盡量遵從指示，如在附近有警員，務必聽從警方指示。

過去數日，再出現警民衝突場面，昨日(22日)有人在中環愛丁堡廣場發起「聲援維吾爾族人權集會」，集會由下午3時半開始，起初平靜，至下午5時，因有人在大會堂將國旗棄在地上，警方到場制服多人，並與集會人士爆發激烈衝突。警方一度施放胡椒噴霧及拔槍，場面混亂，警方隨後大舉增援，並舉起黑旗，警告會施放催淚彈，集會主辦方宣布結束集會。

上周五(20日)晚，大埔亦發生警民衝突，事發前有男子疑遭兩名便衣警制服，由於便衣警蒙面及沒有出示委任證，有在場市質疑他們身份，在場市民與防暴警對峙，混亂間有人疑向警察開槍。事發後警方稱，於大埔進行拘捕行動時，男疑犯向警察開了一槍，當晚，「一哥」鄧炳強亦有到場了解開槍案，警方事後檢獲一支AR-15步槍、P80手槍及255發子彈，一名18歲男子被捕，今早已提堂。

警察公共關係科總警司郭嘉銓、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、行動部高級警司汪威遜、油尖警區副指揮官黃志威及港島總區交通部執行及管制組總督察蕭奕騏今日下午將會見新聞界。