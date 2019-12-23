【最快海關船】直擊新截擊艇　屬政府最快船　45分鐘達全港水域

香港海關為加強打擊海上走私活動，購置了四艘新高速截擊艇，取替舊有的4艘同類型船隻。四艘新高速截擊艇於過去一年分兩階段購入，第一階段購入的兩艘於今年五月已開始服役，另外兩艘剛於本月18月開始服役。

海關於過去一年購入4艘新高速截擊艇。（蔡正邦攝）

隨著新截擊艇投入服務，香港海關助理關長（邊境及港口）陳子達表示，將有助進一步打擊海上走私活動。對比舊有的同類型船隻，新截擊艇速度、靈活性都有改善，每小時可達55海里，是政府目前同類型船隻中速度最快的型號，它45分鐘內可到達香港水域任何一個角落，有助海關打擊海上走私活動。

另外，每艘價值1800萬港元的高速截擊艇內部設備與舊的同類型船隻亦有不同，增設了洗手間、冷氣等，令關員執勤時更方便。高速截擊艇亦內置了夜視鏡，有助晚間展開打擊走私活動時進行監察及追蹤。

陳子達表示，現時海關船隊配備五款共22艘不同的船隻全天候於本港水域執勤，包括五艘區域巡邏船、四艘高速截擊艇、兩艘淺水巡邏艇、兩艘海港船和九艘充氣橡皮艇，未來海關會陸續更換船隻。

新高速截擊艇內設有6個座位。（蔡正邦攝）

新速截擊艇服役至今，已成功破獲十宗海上走私案，檢獲電子產品、高價食材、凍肉和活魚等，總值7,800萬元。其中包括一宗海關於過去十年破獲的最大宗走私凍肉案件，共檢獲約540公噸懷疑走私凍肉，估計市值約5000萬元。