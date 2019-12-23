【劫後自救】禁戴口罩進入　自製鐵網櫥窗　廣華街錶行奇招自救

旺角廣華街仁安大廈上月發生三宗劫案，劫案頻生人心惶惶，業界人士憂慮警力不足，警方近日經常長時間在仁安大廈對開停泊警車，又不時有防暴警察到場，加強阻嚇。遇劫錶行為自保各出奇招，除加裝閉路電視，有錶行禁止戴口罩及帽人士進入，並在飾櫃加鐵絲網防盜，數間錶行則暫停營業。

警車停泊於廣華街錶行對開。（林振華攝）

警車長時間停泊增阻嚇

廣華街一間錶行負責人透露，劫案頻生，業界人心惶惶，曾警方反映警力不足，警方聽取業界意見後，現時在廣華街對面長間停泊警車，加強阻嚇，不時更有防暴警員到場視察。記者傍晚所見，多間錶行自劫案增加後未有營業，一輛警車在仁安大廈對開長駐。

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錶行上月遭劫千萬名錶 今禁戴帽及口罩人士進入

除了警方行動，業界亦加強保安自保。仁安大廈地下一間錶行上月8月遭四賊行劫，劫走約20隻總值約1000萬元的名錶，損失慘重，賊人行動時戴帽、口罩及持刀。今日所見，該錶行加強防盜，在玻璃門上貼有告示，禁止戴帽及口罩人士進入，飾櫃亦加上鐵絲防護，減低賊人伸手搶錶機會。

上月25日，另一間錶行遭七賊分持刀、錘闖入，惟因櫥窗玻璃牢固無被擊碎，賊人空手而回，但該錶行未有鬆懈，店舖加裝閉路電視作監視。