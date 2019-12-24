【平安夜】蘭桂坊設組裝式汽車攔截器　懲教特務警察巡邏

蘭桂坊有防暴警察及組裝式汽車攔截器。（孔繁栩攝）

今日（24日）是平安夜，以往不少市民聚集在銅鑼灣及中環一帶慶祝及倒數，在反修條運動浪潮下，警方嚴陣以待。傍晚六時許，蘭桂坊一帶未見人潮，亦無大型封路措施，但路邊擺放多個組裝式汽車攔截器，有數十防暴警員駐守，多名身穿寫有懲教署制服的特務警察，在蘭桂坊一帶外圍巡邏。至晚上8時，皇后大道中與德己立街交界藝穗會對開設置組裝式汽車攔截器。

兩年前本港回歸20周年，國家主席習近平訪港，警方為確保習的安全，購入逾百針對衝擊車輛的「組裝式汽車攔截器」，置於習所到地點外圍通道及據點，阻擋車輛通過。同年萬聖節，警方在蘭桂坊設組裝式汽車攔截器，是首度於大型節日活動使用。

模組化路障為「L」字型，底部有轆，攔截器啟用前可以移動，較水馬靈活。生產商測試影片中，一輛2.5噸的汽車以時速75公里撞向路障，路障被撞倒後變成倒「V」字型，升起並卡住車輛，成功截停汽車。

銅鑼灣方面，傍晚6時許下班時間，軒尼詩道一帶人流開始繁忙，同樣未見大型封路，氣氛和平。崇光百貨SOGO對開有數輛警車戒備，數名年青人持紙牌，寫上「為你祈」、「和你hug」等，與途人擁抱。