【平安夜】元朗Yoho Mall男遇截逃跑　撞防暴後墮樓　涉襲警被捕

元朗一名男子逃避截查時墮樓，涉襲警被捕。平安夜（24日）網民發起「X’MAS EVE 願平安歸香港」，五區商場「和你Sing」，惟多區再度發生警民衝突。其中，元朗Yoho Mall晚上7時開始有黑衣人聚集，並在商場內遊走，高舉「五大訴求，缺一不可」旗幟。及至晚上近8時，有示威者擊毀「翡翠小籠包」螢幕，商場廣播出現緊急狀況，防暴警員進入Yoho Mall展開驅散及拘捕行動。

男子送院。（陳浩然攝）

晚上約8時，防暴警察於Yoho Mall一期舉起藍旗，警告示威者集會可能違法，警方或使用武力。根據科大電台新聞組片段，另一邊廂，警方於二期將一名男子制服地上，另一名男子奔跑躲避警方追捕，一名警員卻正面阻擋，被男子撞倒地上，另一名警員隨即追趕，男子突越過玻璃圍欄直墮逾六米下中庭地上。男子未有移動，但地上無血迹，市民上前查看及報案，有人指罵防暴警察。警方接獲多人案，救護員到場將男子送院，事主送院時清醒。

警方表示，在晚上接近8時，接到報案指有暴徒闖入形點二期破壞店舖，故進入商場處理及採取拘捕行動。當警員抵達商場二樓準備截查兩名男子時，其中一名男子突然逃跑，當時警員因正在處理疑犯，故未能追趕逃走的男子。

警方指，該名男子遇上其他警員，警員嘗試把他截停卻反被推跌。其後，該名男子突然跨過商場玻璃圍欄，跌落一樓地面。該名男子墮地後清醒，已被送院治理。目前他涉嫌襲警被捕，警方正調查他是否涉及其他罪行。