警方觀塘廠廈拘18歲男子　迷你倉檢半公斤爆炸品煙霧餅　

炸彈處理主任李展超

警方今日（24日）下午約3時30分在觀塘鴻圖道50號一大廈截查並拘捕一名男子，相信他曾於11月8日在觀塘區非法集結。

人員其後再搜查上址一迷你倉，發現約半公斤爆炸品，包括10個懷疑煙霧餅及一批化學物品。

警方拘捕該名18歲姓鄺本地男子涉嫌「無牌藏有爆炸品」及「非法集結」，他現正被扣留調查。

警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方稱：半公斤爆炸品包括10個煙霧餅

毒品調查科總督察譚子偉稱，迷你倉內檢獲多種不同類型的化學物品，以及一些常用的示威裝備，包括頭盔，防毒面具、過濾器等。爆炸品的處理人員在現場亦檢取一批爆炸品。

李展超：高易燃性氧化劑 有一定危險

爆炸品處理主任李展超表示，經初步檢視後，當中半公斤的煙霧餅等煙火物品，屬於爆炸品的一種，另外還有不同的化學物品，包括氧化劑，屬於高易燃性的，會構成一定危險。

根據第200章《刑事罪行條例》55條，任何人製造爆炸品，或明知而管有、保管或控制屬於爆炸品的任何物品(不論他是否知道該物品屬爆炸品)，除非他能證明他是為了合法目的而製造、管有、保管或控制該爆炸品，否則即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁14年，而爆炸品則須予沒收。

毒品調查科總督察譚子偉稱，迷你倉內檢獲多種不同類型的化學物品，以及一些常用的示威裝備，包括頭盔，防毒面具、過濾器等。爆炸品的處理人員在現場亦檢取一批爆炸品。爆炸品處理主任李展超表示，在現場已作搜查及檢證，當中半公斤的煙霧餅等煙火物品，屬於爆炸品的一種，另外有不同各種的化學物品，當中有氧化劑，屬於高易燃性的，會構成一定危險。