【平安夜．旺角】兩米高白板圍封分行　滙豐：深表遺憾

昨晚平安夜（24日），有網民於多區發起「和你Sing，願平安歸香港」活動，及後各區爆發衝突。至凌晨時分，有示威者破壞旺角的匯豐銀行及恒生銀行，匯豐門外更被縱火，記者今早重返旺角視察，位於彌敦道的匯豐銀行已被多塊白板「圍封」，位於山東街的恒生銀行，玻璃碎片則散落一地，門口已被警方拉起封鎖線。 匯豐銀行今日表示，對於旺角分行遭受破壞深表遺憾，又指銀行按照國際監管標準作出早前關閉賬戶的決定。

十數兩米高白板「圍封」匯豐

今日（25日）凌晨時分，大批示威者於旺角破壞亞皆老街與彌敦道交界的匯豐銀行，而彌敦道的恒生銀行亦被破壞。記者今早到場視察，位於亞皆老街彌敦道交界的匯豐銀行，已被十數塊約兩米高的白板「圍封」，旁邊的零售店同被噴上塗鴉字句。

另外，位於旺角大廈恒生銀行玻璃亦被塗鴉，有清潔工於上址清理字句，對面電箱則疑被燒毀；位於山東街的恒生銀行，玻璃碎片則散落一地，店面同被塗鴉，警方於門口拉起封鎖線。

+ 5 + 4 + 3

匯豐對分行遭破壞深表遺憾 重申關閉賬戶按國際監管標準​

匯豐銀行今日（25日）表示，對於旺角分行遭受破壞，銀行方面深表遺憾，指銀行將繼續如常運作，配合客戶對銀行服務的需求。匯豐銀行指明白公眾對事件的關注，又指有關賬戶的交易活動與開戶時所陳述的用途並不相符，本行按照客戶的指示處理賬戶餘額後，於2019年11月將賬戶關閉，隨後執法機構就有關該賬戶餘額的情況向匯豐銀行發出通知。

匯豐銀行表示，作為一家國際銀行，銀行按照國際監管標準作出關閉賬戶的決定，又指全球各地的監管當局均期望各大銀行定期為客戶進行盡職審查，滙豐於香港為本地及海外客戶提供服務，並致力維持優質服務水平。