【聖誕節．新界總覽】沙田新城市防暴噴椒拉人　陶輝中椒臉紅

聖誕節（25日），網民發起「聖誕變裝遊行」，百名防暴警下午二時在沙田百步梯對開戒備。下午4時，網民發起的另一個活動「SUCK the Christmas 和你Shop」，號召參與人士全港各區商場抵制「藍店」。有示威者走入食肆要求落閘，警察在商場噴胡椒噴霧拉人，最少拘捕逾十人，晚上七時許，署理新界南指揮官陶輝，被警員的胡椒噴霧誤噴臉部，他一臉通紅，以紙巾拭抹。下午約7時半，新城市廣場三期因應特別情況，宣布提早關門，部分公眾通道會繼續開放。

【2050】元朗：元朗西鐵站內有數十名防暴警察巡視，但無示威者。

陶輝疑被胡椒噴霧噴中。（余睿菁攝）

【19:40】再有蒙面便衣警員於商場一期四樓截查在場人士，其他便衣警員於現場戒備，有人手持胡椒噴霧，他們部分人手上未有帶上橙色手帶。

【19:30】新城市廣場三期因應特別情況，宣布提早關門，部分公眾通道會繼續開放。

【19:20】被捕人士陸續由警員帶離商場，被帶上警車。

【19:15】有救護員帶同擔架床到場協助，被捕人士雙手鎖上索帶，現場消息指最少10人被捕。

【19:00】署理新界南總區指揮官陶輝在場協調，其間他懷疑被胡椒噴霧噴中，面部泛紅眼睛貌似不適。現場消息指，有警員當時噴胡椒噴霧時，噴霧反射噴中陶輝。

【18:45】多名防暴警員於商場3樓跑到2樓位置，將多人制服，其中一人被壓倒在地後再被噴胡椒噴霧，警員要求在場記者後退。

【18:35】示威人士於商場內進入多間店舖遊走，不時高叫口號，有店舖見狀落閘。期間於翡翠拉麵小籠包，有示威者進入餐廳坐於餐桌位置，將醋等調味料倒在餐牌，又將門外自助排隊機的紙張拉出。

【18:15】示威人士繼續於商場內遊走，其間不時高叫口號。

防暴警制服最少3人。（余睿菁攝）

翡翠拉麵小籠包被示威者闖入後落閘，地上遺下一條自助排隊機紙張。（余睿菁攝）

+ 4 + 3 + 2

【17:40】防暴警員陸續退離商場，有在場人士不斷叫罵要求警員離開，防暴警員退至門外後持盾戒備。

【17:35】最少三名被制服人士由警員帶走，大批防暴警員在場戒備，有便衣警員手臂帶上橙色手帶記認。

【17:30】兩名懷疑便衣警員於商場將一名男子制服在地，其他疑便衣警戒備，部分人手持伸縮警棍及胡椒噴霧，有在場人士向懷疑便衣警指罵，其中一名男子持一件衣物向懷疑警員揮動，其後有人懷疑向警擲物，便衣警隨即以胡椒噴霧噴向該男子，並再制服數人。大批防暴警員其後到場拉起防線。

男子手持一件衣物向警員揮動，其後被警員噴胡椒噴霧。（余睿菁攝）

被制服男子口鼻流涕及咀唇流血，神情痛苦，其後被警員帶離現場。（余睿菁攝）

+ 2

【17:15】示威人士經過一田百貨及超級市場，其後再由商場三期返回一期中庭，並不時高叫口號包括「解散警隊刻不容緩」及「沒有暴徒只有暴政」。

【16:45】多名參與示威人士於商場內遊走，其間不時高叫口號及「聖誕快樂」，途經時有店舖即時落閘，有人士隨即鼓掌，其後有人聲稱要到一田百貨購物。

【16:35】多名懷疑警員其後分批站於商場5樓不同店舖外位置，部分人帶上耳機。

【16:25】多名戴上口罩、身穿便衣的懷疑警員，於商場5樓位置截查數名青年，記者上前詢問時懷疑警員拒絕表露身份。被截查青年其後獲放行，他們指當時懷疑警員聲稱要搜他們身，但只有其中一人有出示委任證，其餘負責搜身的人士則未有表示自己是警員或出示委任證。

多名戴上口罩、身穿便衣的懷疑警員，於商場內截查數名青年。（余睿菁攝）

參與人士於中庭張貼文宣。（黃偉民攝）

聖誕節（25日）有網民發起「聖誕變裝遊行」，並於在灣仔利東街、銅鑼灣東角道、尖沙咀廣東道、旺角西洋菜街、沙田担桿莆街及中環蘭桂坊發起「聖誕變裝遊行」舉行。至下午二時許，沙田百步梯外有多名防暴警員戒備。