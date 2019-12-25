【平安夜墮樓】警FB指有人攀天台沒向墮樓少年用武力　現場拘三人

聖誕節（25日）凌晨，一名16歲姓冼少年在旺角一幢大廈的三樓天台墮下，事件引起網民關注。警方今日發文澄清重組經過，指警方當時正在旺角進行驅散，期間發現有可疑士進入一間食肆，警方登上天台搜查時沒察覺任何人站在外牆外，其後警員發現有人攀附天台外，曾用電筒照射查看，未幾一名少年就墮下。警方嚴正聲明，過程中沒有向墮樓人士使用武力，亦沒使用胡椒球彈發射器，強調警方封鎖現場後有容許急救員協助救援。

一名少年今日凌晨在旺角墮樓，警方下午在facebook專頁發文澄清，指凌晨2時許，有大批暴徒在旺角砵蘭街一帶聚集，破壞社會安寧。警方隨即到場進行驅散。約凌晨2時10分，警員目睹有可疑人進入砵蘭街近長沙街的一間食肆，警方隨即進入該店舖進行調查。過程中有一名店鋪職員經多次警告後，仍然故意阻擋警方進入店鋪執法，所以事後警方以「阻礙警務人員執行職務」罪拘捕該名男子，另外，警方亦以「非法集結罪」，「盜竊罪」和「未能出示有效身分證明文件」分別拘捕了兩名男子。

當時沒察覺外牆有人

警方續指，警方在行動中曾封鎖該座食肆，調查所有逗留的人士。 警方曾進入大廈天台範圍搜查，並於當時發現數名人士逗留在天台，於是便要求他們離開天台協助調查。期間，警方並沒有察覺任何人處於大廈天台外牆位置，亦沒有在大廈天台使用任何武力。

有人攀附天台才照明

稍後約2時30分， 在店外地面戒備的警員發現有人於食肆旁邊，旺角砵蘭街長沙街交界一休憩公園處圍觀。了解期間，警方發現有人雙手攀附於大廈天台外的危險位置。由於現場環境昏暗，警員曾以電筒照明人士位置，當時他仍未墮下。未幾傷者墮下，及後送往伊利沙伯醫院治理，送院時清醒。傷者墮下後，大量圍觀市民叫囂並湧向傷者位置，警方為保障傷者安全和現場秩序，所以在現場設立封鎖線。過程中，警方容許現場急救員為傷者進行急救。

警方嚴正聲明，在整件事件中，包括在天台及地面的警務人員，沒有向該名墮樓人士使用任何武力，包括使用胡椒球彈發射器等。而傷者墮下後，警方容許現場急救員為傷者進行急救，並沒有阻撓傷者接受救援。