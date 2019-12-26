【珍惜生命】立法會議員張華峰22歲女半山墮斃　患躁鬱症無留遺書

周四（26日）下午1時許，半山世紀大廈二座一名女子由高處墮下，保安聽到巨響查看，發現女事主倒卧地下花槽位置，於是報警。警方到場證實女事主當場死亡，現場無遺書。女死者22歲據悉為監警會副主席、經民聯立法會金融服務界議員張華峰之女。警方初步相信她從單位墮下，現場未有發現遺書，據悉女事主有躁鬱症病史，警方初步認為事件無可疑，死因有待驗屍後確定。

張華峰議員接受《香港01》查詢證實，家中最年幼的女兒今日被發現墮樓身亡。張華峰指家中育有三名女兒，當中最年幼女兒今年22歲，患躁鬱症已有2年，病情時好時壞，對她的墮樓身亡感到愕然。

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監警會副主席、經民聯立法會金融服務界議員張華峰。（資料圖片）

張華峰接受《香港01》查詢證實，最幼的女兒今日被發現墮樓身亡。他說，他有三位女兒，最年幼女兒22歲，患有躁鬱症2年，病情時好時壞，他對她墮樓身亡感愕然。